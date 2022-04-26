https://ria.ru/20220426/npz-1785639941.html

СМИ: Италия может временно национализировать принадлежащий "Лукойлу" НПЗ

СМИ: Италия может временно национализировать принадлежащий "Лукойлу" НПЗ - РИА Новости, 26.04.2022

СМИ: Италия может временно национализировать принадлежащий "Лукойлу" НПЗ

Италия изучает возможность временно национализировать принадлежащий российской компании "Лукойл" нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии в случае введения... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T23:00

2022-04-26T23:00

2022-04-26T23:00

экономика

украина

италия

россия

лукойл

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149098/33/1490983343_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_3ee010807e6b3e0e00c807366116a615.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Италия изучает возможность временно национализировать принадлежащий российской компании "Лукойл" нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии в случае введения санкций против российского энергетического сектора, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.По словам источника, глава минэкономразвития Италии Джанкарло Джорджетти планирует поднять вопрос о возможной национализации ISAB в ходе заседания кабмина в четверг.Во вторник итальянская газета Corriere della Sera сообщила об угрозе потери работы для в общей сложности 3,5 тысячи сотрудников НПЗ ISAB к северу от сицилийской Сиракузы. Подобный сценарий вероятен в случае вступления в силу очередного пакет антироссийских санкций ЕС, который мог бы затронуть энергетический сектор.По словам замдиректора завода Клаудио Джерачи, сейчас предприятие, не имея доступа к банковским кредитам, перерабатывает только нефть "Лукойла", который не попал под санкции. "Поскольку у нас нет (доступа к) кредитам на международном уровне, мы не можем больше нигде покупать сырую нефть", - заявил Джерачи Рейтер.В марте Джерачи сообщал о десятке компаний, в основном итальянских, которые отказались от работы с сицилийским НПЗ. В то же время, как отмечает Corriere della Sera, российские суда продолжают перевозить сырую нефть на завод, так как запрет на заход в итальянские порты не касается перевозки энергоносителей и продовольствия.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

украина

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, украина, италия, россия, лукойл, санкции в отношении россии