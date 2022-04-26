Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Италия может временно национализировать принадлежащий "Лукойлу" НПЗ - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/npz-1785639941.html
СМИ: Италия может временно национализировать принадлежащий "Лукойлу" НПЗ
СМИ: Италия может временно национализировать принадлежащий "Лукойлу" НПЗ - РИА Новости, 26.04.2022
СМИ: Италия может временно национализировать принадлежащий "Лукойлу" НПЗ
Италия изучает возможность временно национализировать принадлежащий российской компании "Лукойл" нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии в случае введения... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T23:00
2022-04-26T23:00
экономика
украина
италия
россия
лукойл
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149098/33/1490983343_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_3ee010807e6b3e0e00c807366116a615.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Италия изучает возможность временно национализировать принадлежащий российской компании "Лукойл" нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии в случае введения санкций против российского энергетического сектора, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.По словам источника, глава минэкономразвития Италии Джанкарло Джорджетти планирует поднять вопрос о возможной национализации ISAB в ходе заседания кабмина в четверг.Во вторник итальянская газета Corriere della Sera сообщила об угрозе потери работы для в общей сложности 3,5 тысячи сотрудников НПЗ ISAB к северу от сицилийской Сиракузы. Подобный сценарий вероятен в случае вступления в силу очередного пакет антироссийских санкций ЕС, который мог бы затронуть энергетический сектор.По словам замдиректора завода Клаудио Джерачи, сейчас предприятие, не имея доступа к банковским кредитам, перерабатывает только нефть "Лукойла", который не попал под санкции. "Поскольку у нас нет (доступа к) кредитам на международном уровне, мы не можем больше нигде покупать сырую нефть", - заявил Джерачи Рейтер.В марте Джерачи сообщал о десятке компаний, в основном итальянских, которые отказались от работы с сицилийским НПЗ. В то же время, как отмечает Corriere della Sera, российские суда продолжают перевозить сырую нефть на завод, так как запрет на заход в итальянские порты не касается перевозки энергоносителей и продовольствия.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
украина
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149098/33/1490983343_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_a27e4838429f7a45c186ddd33f993358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, италия, россия, лукойл, санкции в отношении россии
23:00 26.04.2022
 
СМИ: Италия может временно национализировать принадлежащий "Лукойлу" НПЗ

Reuters: Италия может временно национализировать принадлежащий "Лукойлу" НПЗ на Сицилии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Италия изучает возможность временно национализировать принадлежащий российской компании "Лукойл" нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии в случае введения санкций против российского энергетического сектора, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По словам источника, глава минэкономразвития Италии Джанкарло Джорджетти планирует поднять вопрос о возможной национализации ISAB в ходе заседания кабмина в четверг.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 08:00
Санкции начали пожирать своих создателей
Во вторник итальянская газета Corriere della Sera сообщила об угрозе потери работы для в общей сложности 3,5 тысячи сотрудников НПЗ ISAB к северу от сицилийской Сиракузы. Подобный сценарий вероятен в случае вступления в силу очередного пакет антироссийских санкций ЕС, который мог бы затронуть энергетический сектор.
По словам замдиректора завода Клаудио Джерачи, сейчас предприятие, не имея доступа к банковским кредитам, перерабатывает только нефть "Лукойла", который не попал под санкции. "Поскольку у нас нет (доступа к) кредитам на международном уровне, мы не можем больше нигде покупать сырую нефть", - заявил Джерачи Рейтер.
В марте Джерачи сообщал о десятке компаний, в основном итальянских, которые отказались от работы с сицилийским НПЗ. В то же время, как отмечает Corriere della Sera, российские суда продолжают перевозить сырую нефть на завод, так как запрет на заход в итальянские порты не касается перевозки энергоносителей и продовольствия.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
ЭкономикаУкраинаИталияРоссияЛУКОЙЛСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала