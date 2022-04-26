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Националисты подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве - РИА Новости, 27.04.2022
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Националисты подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве
Националисты подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве - РИА Новости, 27.04.2022
Националисты подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве
Украинские боевики подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-26T20:47
2022-04-27T00:00
в мире
украина
николаев (украина)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинские боевики подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."С этой целью в микрорайоне Корабельный вблизи предприятия "Николаевский авиаремонтный завод" по улице Знаменская неонацистами установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих", — рассказал он.По его словам, Минобороны заранее предупреждает Запад, что киевские власти намерены распространить этот и другие подобные фейки о "бесчинствах русских" через СМИ."Такие действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", — добавил Мизинцев.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/putin-1785619191.html
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в мире, украина, николаев (украина)
20:47 26.04.2022 (обновлено: 00:00 27.04.2022)
 
Националисты подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве

Минобороны сообщило о подготовке националистами провокаций со множеством жертв в Николаеве

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинские боевики подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"С этой целью в микрорайоне Корабельный вблизи предприятия "Николаевский авиаремонтный завод" по улице Знаменская неонацистами установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих", — рассказал он.
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По его словам, Минобороны заранее предупреждает Запад, что киевские власти намерены распространить этот и другие подобные фейки о "бесчинствах русских" через СМИ.
"Такие действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", — добавил Мизинцев.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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