https://ria.ru/20220426/nikolaev-1785628697.html

Националисты подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве

Националисты подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве - РИА Новости, 27.04.2022

Националисты подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве

Украинские боевики подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-26T20:47

2022-04-26T20:47

2022-04-27T00:00

в мире

украина

николаев (украина)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_530:916:2543:2048_1920x0_80_0_0_0e6273fe0665a4f92b6fd83a01a4f1e3.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинские боевики подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."С этой целью в микрорайоне Корабельный вблизи предприятия "Николаевский авиаремонтный завод" по улице Знаменская неонацистами установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих", — рассказал он.По его словам, Минобороны заранее предупреждает Запад, что киевские власти намерены распространить этот и другие подобные фейки о "бесчинствах русских" через СМИ."Такие действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", — добавил Мизинцев.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/putin-1785619191.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

украина

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, николаев (украина)