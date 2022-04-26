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При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 18 человек - РИА Новости, 26.04.2022
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При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 18 человек
При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 18 человек - РИА Новости, 26.04.2022
При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 18 человек
Официально подтверждённое число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери на данный момент составляет 18 человек, опознано пятеро из них, разбор завалов... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:53
2022-04-26T17:53
происшествия
игорь руденя
тверь
россия
пожар в оборонном нии в твери
тверская область
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РЯЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Официально подтверждённое число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери на данный момент составляет 18 человек, опознано пятеро из них, разбор завалов продолжается, сообщило правительство Тверской области.Отмечается, что во вторник в Твери прошло прощание с погибшим при пожаре старшим научным сотрудником Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны. Соболезнования его родным и близким, как и семьям всех погибших при пожаре людей, выразил губернатор Игорь Руденя.Огонь вспыхнул 21 апреля на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы. Ранее правительство региона сообщало о госпитализации 13 человек. В понедельник власти заявили, что на данный момент официально подтверждённое число погибших увеличилось до 17 человек, опознано пятеро из них.
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происшествия, игорь руденя, тверь, россия, пожар в оборонном нии в твери, тверская область
17:53 26.04.2022
 
При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 18 человек

Правительство Тверской области сообщило о 18 погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери

© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы тушат пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Сотрудники пожарной службы тушат пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Максим Школьников
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Сотрудники пожарной службы тушат пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Официально подтверждённое число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери на данный момент составляет 18 человек, опознано пятеро из них, разбор завалов продолжается, сообщило правительство Тверской области.
"Сейчас продолжается разбор завалов в здании НИИ и опознание останков погибших при пожаре. Со стороны Правительства региона оказывается все необходимое содействие. На данный момент официально подтверждённое число погибших составляет 18 человек, опознано пятеро из них", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во вторник в Твери прошло прощание с погибшим при пожаре старшим научным сотрудником Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны. Соболезнования его родным и близким, как и семьям всех погибших при пожаре людей, выразил губернатор Игорь Руденя.
Огонь вспыхнул 21 апреля на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы. Ранее правительство региона сообщало о госпитализации 13 человек. В понедельник власти заявили, что на данный момент официально подтверждённое число погибших увеличилось до 17 человек, опознано пятеро из них.
Сотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 12:44Тверская область
Тверские власти окажут помощь семьям погибших на пожаре в Твери
 
ПроисшествияИгорь РуденяТверьРоссияПожар в оборонном НИИ в ТвериТверская область
 
 
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