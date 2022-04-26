https://ria.ru/20220426/nii-1785590936.html

При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 18 человек

При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 18 человек - РИА Новости, 26.04.2022

При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 18 человек

Официально подтверждённое число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери на данный момент составляет 18 человек, опознано пятеро из них, разбор завалов... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:53

2022-04-26T17:53

2022-04-26T17:53

происшествия

игорь руденя

тверь

россия

пожар в оборонном нии в твери

тверская область

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РЯЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Официально подтверждённое число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери на данный момент составляет 18 человек, опознано пятеро из них, разбор завалов продолжается, сообщило правительство Тверской области.Отмечается, что во вторник в Твери прошло прощание с погибшим при пожаре старшим научным сотрудником Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны. Соболезнования его родным и близким, как и семьям всех погибших при пожаре людей, выразил губернатор Игорь Руденя.Огонь вспыхнул 21 апреля на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы. Ранее правительство региона сообщало о госпитализации 13 человек. В понедельник власти заявили, что на данный момент официально подтверждённое число погибших увеличилось до 17 человек, опознано пятеро из них.

https://ria.ru/20220425/tver-1785290403.html

тверь

россия

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, игорь руденя, тверь, россия, пожар в оборонном нии в твери, тверская область