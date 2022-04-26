https://ria.ru/20220426/neft-1785633469.html

Эксперт рассказал, сколько Россия заработала от продажи нефти в апреле

Эксперт рассказал, сколько Россия заработала от продажи нефти в апреле - РИА Новости, 26.04.2022

Эксперт рассказал, сколько Россия заработала от продажи нефти в апреле

Апрельские доходы России от экспорта нефти будут соответствовать лучшим результатам конца 2021 - начала 2022 года и могут составить около 10,5-11 миллиардов... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T21:39

2022-04-26T21:39

2022-04-26T21:39

экономика

россия

цены на нефть

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365295_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f662c5c72cc51000f6595a38d7748f1d.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Апрельские доходы России от экспорта нефти будут соответствовать лучшим результатам конца 2021 - начала 2022 года и могут составить около 10,5-11 миллиардов долларов, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.Издание Foreign Policy со ссылкой на экспертов 22 апреля сообщало, что доходы России от экспорта нефти в этом месяце могут вырасти, поскольку увеличиваются поставки в Европу, Турцию и Индию. Так, эксперт компании Kpler, анализирующей данные по нефтетанкерам, сообщил, что, несмотря на санкции, экспорт нефти из РФ в апреле вырос до 3,6 миллиона баррелей в сутки, тогда как в марте составлял 3,3 миллиона. Даже с учетом скидок, доходы России от нефти, вероятно, превысят апрельские показатели прошлых лет, утверждают эксперты Institute of International Finance."Точных расчётов нет, но если грубо отталкиваться от средних цен на Urals и данных по морскому и трубопроводному экспорту, то экспортные доходы РФ выходят на уровне лучших месяцев конца 2021 - начала 2022 года... Их можно оценить в 10,5-11 миллиардов долларов," - прокомментировал Галактионов.Как рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов, нефтяные доходы бюджета РФ складываются как из непосредственно экспортной пошлины, так и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)."Если говорить о доходах бюджета, то непосредственно экспортная таможенная пошлина на нефть дает только несколько процентов от суммарных нефтегазовых доходов бюджета (в феврале – 4%, в марте – 7%). Основной объем поступлений связан с НДПИ на нефть (70-80%), а формула расчета этого налога связана с мировой ценой на нефть сорта Urals и курсом рубля", - сообщил он.При этом плановые доходы бюджета рассчитывались исходя из среднегодовой цены нефти сорта Urals в размере 64,5 долларов за баррель и курса доллара в 72,1 рубля, напомнил эксперт."На апрель заместитель председателя правительства Александр Новак оценивал возможное падение добычи (нефти - ред.) в 4-5% к марту, однако сохраняющиеся высокие цены на нефть, даже с учетом дисконта в 25-30% у сорта Urals, также позволят получить в мае нефтяные доходы (бюджета за апрель - ред.) на уровне, превышающем плановые", - заключает Колобанов.

https://ria.ru/20220426/neft-1785425153.html

https://ria.ru/20220426/neft-1785409315.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, цены на нефть, европа