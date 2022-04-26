Эксперт рассказал, сколько Россия заработала от продажи нефти в апреле
Эксперт Галактионов: нефтяной доход России в апреле составил около 11 миллиардов долларов
Нефтяная качалка
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Апрельские доходы России от экспорта нефти будут соответствовать лучшим результатам конца 2021 - начала 2022 года и могут составить около 10,5-11 миллиардов долларов, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
Издание Foreign Policy со ссылкой на экспертов 22 апреля сообщало, что доходы России от экспорта нефти в этом месяце могут вырасти, поскольку увеличиваются поставки в Европу, Турцию и Индию. Так, эксперт компании Kpler, анализирующей данные по нефтетанкерам, сообщил, что, несмотря на санкции, экспорт нефти из РФ в апреле вырос до 3,6 миллиона баррелей в сутки, тогда как в марте составлял 3,3 миллиона. Даже с учетом скидок, доходы России от нефти, вероятно, превысят апрельские показатели прошлых лет, утверждают эксперты Institute of International Finance.
"Точных расчётов нет, но если грубо отталкиваться от средних цен на Urals и данных по морскому и трубопроводному экспорту, то экспортные доходы РФ выходят на уровне лучших месяцев конца 2021 - начала 2022 года... Их можно оценить в 10,5-11 миллиардов долларов," - прокомментировал Галактионов.
Как рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов, нефтяные доходы бюджета РФ складываются как из непосредственно экспортной пошлины, так и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
"Если говорить о доходах бюджета, то непосредственно экспортная таможенная пошлина на нефть дает только несколько процентов от суммарных нефтегазовых доходов бюджета (в феврале – 4%, в марте – 7%). Основной объем поступлений связан с НДПИ на нефть (70-80%), а формула расчета этого налога связана с мировой ценой на нефть сорта Urals и курсом рубля", - сообщил он.
При этом плановые доходы бюджета рассчитывались исходя из среднегодовой цены нефти сорта Urals в размере 64,5 долларов за баррель и курса доллара в 72,1 рубля, напомнил эксперт.
"На апрель заместитель председателя правительства Александр Новак оценивал возможное падение добычи (нефти - ред.) в 4-5% к марту, однако сохраняющиеся высокие цены на нефть, даже с учетом дисконта в 25-30% у сорта Urals, также позволят получить в мае нефтяные доходы (бюджета за апрель - ред.) на уровне, превышающем плановые", - заключает Колобанов.