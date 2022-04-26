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Эксперт рассказал, сколько Россия заработала от продажи нефти в апреле - РИА Новости, 26.04.2022
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Эксперт рассказал, сколько Россия заработала от продажи нефти в апреле
Эксперт рассказал, сколько Россия заработала от продажи нефти в апреле - РИА Новости, 26.04.2022
Эксперт рассказал, сколько Россия заработала от продажи нефти в апреле
Апрельские доходы России от экспорта нефти будут соответствовать лучшим результатам конца 2021 - начала 2022 года и могут составить около 10,5-11 миллиардов... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T21:39
2022-04-26T21:39
экономика
россия
цены на нефть
европа
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Апрельские доходы России от экспорта нефти будут соответствовать лучшим результатам конца 2021 - начала 2022 года и могут составить около 10,5-11 миллиардов долларов, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.Издание Foreign Policy со ссылкой на экспертов 22 апреля сообщало, что доходы России от экспорта нефти в этом месяце могут вырасти, поскольку увеличиваются поставки в Европу, Турцию и Индию. Так, эксперт компании Kpler, анализирующей данные по нефтетанкерам, сообщил, что, несмотря на санкции, экспорт нефти из РФ в апреле вырос до 3,6 миллиона баррелей в сутки, тогда как в марте составлял 3,3 миллиона. Даже с учетом скидок, доходы России от нефти, вероятно, превысят апрельские показатели прошлых лет, утверждают эксперты Institute of International Finance."Точных расчётов нет, но если грубо отталкиваться от средних цен на Urals и данных по морскому и трубопроводному экспорту, то экспортные доходы РФ выходят на уровне лучших месяцев конца 2021 - начала 2022 года... Их можно оценить в 10,5-11 миллиардов долларов," - прокомментировал Галактионов.Как рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов, нефтяные доходы бюджета РФ складываются как из непосредственно экспортной пошлины, так и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)."Если говорить о доходах бюджета, то непосредственно экспортная таможенная пошлина на нефть дает только несколько процентов от суммарных нефтегазовых доходов бюджета (в феврале – 4%, в марте – 7%). Основной объем поступлений связан с НДПИ на нефть (70-80%), а формула расчета этого налога связана с мировой ценой на нефть сорта Urals и курсом рубля", - сообщил он.При этом плановые доходы бюджета рассчитывались исходя из среднегодовой цены нефти сорта Urals в размере 64,5 долларов за баррель и курса доллара в 72,1 рубля, напомнил эксперт."На апрель заместитель председателя правительства Александр Новак оценивал возможное падение добычи (нефти - ред.) в 4-5% к марту, однако сохраняющиеся высокие цены на нефть, даже с учетом дисконта в 25-30% у сорта Urals, также позволят получить в мае нефтяные доходы (бюджета за апрель - ред.) на уровне, превышающем плановые", - заключает Колобанов.
https://ria.ru/20220426/neft-1785425153.html
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экономика, россия, цены на нефть, европа
21:39 26.04.2022
 
Эксперт рассказал, сколько Россия заработала от продажи нефти в апреле

Эксперт Галактионов: нефтяной доход России в апреле составил около 11 миллиардов долларов

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Апрельские доходы России от экспорта нефти будут соответствовать лучшим результатам конца 2021 - начала 2022 года и могут составить около 10,5-11 миллиардов долларов, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
Издание Foreign Policy со ссылкой на экспертов 22 апреля сообщало, что доходы России от экспорта нефти в этом месяце могут вырасти, поскольку увеличиваются поставки в Европу, Турцию и Индию. Так, эксперт компании Kpler, анализирующей данные по нефтетанкерам, сообщил, что, несмотря на санкции, экспорт нефти из РФ в апреле вырос до 3,6 миллиона баррелей в сутки, тогда как в марте составлял 3,3 миллиона. Даже с учетом скидок, доходы России от нефти, вероятно, превысят апрельские показатели прошлых лет, утверждают эксперты Institute of International Finance.
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"Точных расчётов нет, но если грубо отталкиваться от средних цен на Urals и данных по морскому и трубопроводному экспорту, то экспортные доходы РФ выходят на уровне лучших месяцев конца 2021 - начала 2022 года... Их можно оценить в 10,5-11 миллиардов долларов," - прокомментировал Галактионов.
Как рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов, нефтяные доходы бюджета РФ складываются как из непосредственно экспортной пошлины, так и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
"Если говорить о доходах бюджета, то непосредственно экспортная таможенная пошлина на нефть дает только несколько процентов от суммарных нефтегазовых доходов бюджета (в феврале – 4%, в марте – 7%). Основной объем поступлений связан с НДПИ на нефть (70-80%), а формула расчета этого налога связана с мировой ценой на нефть сорта Urals и курсом рубля", - сообщил он.
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При этом плановые доходы бюджета рассчитывались исходя из среднегодовой цены нефти сорта Urals в размере 64,5 долларов за баррель и курса доллара в 72,1 рубля, напомнил эксперт.
"На апрель заместитель председателя правительства Александр Новак оценивал возможное падение добычи (нефти - ред.) в 4-5% к марту, однако сохраняющиеся высокие цены на нефть, даже с учетом дисконта в 25-30% у сорта Urals, также позволят получить в мае нефтяные доходы (бюджета за апрель - ред.) на уровне, превышающем плановые", - заключает Колобанов.
 
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