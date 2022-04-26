https://ria.ru/20220426/neft-1785586686.html

Министр экономики ФРГ заявил о близкой независимости от российской нефти

Министр экономики ФРГ заявил о близкой независимости от российской нефти - РИА Новости, 26.04.2022

Министр экономики ФРГ заявил о близкой независимости от российской нефти

Германия очень близко подошла к независимости от импорта российской нефти, заявил на пресс-конференции в Варшаве немецкий министр экономики, вице-канцлер Роберт РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:35

2022-04-26T17:35

2022-04-26T17:46

германия

экономика

цены на нефть

россия

роберт хабек

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 26 апр – РИА Новости. Германия очень близко подошла к независимости от импорта российской нефти, заявил на пресс-конференции в Варшаве немецкий министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек."Проблема, которая еще несколько недель назад казалась для Германии очень большой, в значительной степени уменьшилась, таким образом, Германия очень близко подошла к независимости от российского нефтяного импорта", - сказал Хабек, добавив, что до 24 февраля Германия импортировала 35% нефти из России, однако "в течение восьми недель" эти поставки удалось сократить до "примерно 12%".Он добавил, что поставки в Германию угля из России также "значительно сокращены", и после введения европейского эмбарго они будут "снижены до нуля". Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что ФРГ намерена до конца 2022 года свести импорт нефти из РФ "к нулю".Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.

https://ria.ru/20220424/germaniya-1785139612.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, экономика, цены на нефть, россия, роберт хабек, санкции в отношении россии