https://ria.ru/20220426/neft-1785435915.html

Германия намерена усилить сотрудничество с Польшей в нефтяной сфере

Германия намерена усилить сотрудничество с Польшей в нефтяной сфере - РИА Новости, 26.04.2022

Германия намерена усилить сотрудничество с Польшей в нефтяной сфере

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин намерен усилить сотрудничество с Польшей в нефтяной сфере в целях обеспечения "стабильного... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:00

2022-04-26T09:00

2022-04-26T10:13

в мире

санкции в отношении россии

германия

польша

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин намерен усилить сотрудничество с Польшей в нефтяной сфере в целях обеспечения "стабильного энергоснабжения" независимо от импорта российской нефти, в связи с чем отметил необходимость создания альтернативных маршрутов импорта нефти."Германия и Польша хотят активизировать сотрудничество в нефтяной сфере, чтобы стабильное энергоснабжение независимо от импорта российской нефти было осуществимо как можно скорее", - сказал Хабек в интервью немецкому изданию Rheinische Post.По словам министра, в этой связи необходимо создание "альтернативных маршрутов" импорта.Хабек во вторник посетит Варшаву, где проведет встречу с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой.Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что ФРГ намерена до конца 2022 года свести импорт нефти из РФ "к нулю".Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.

https://ria.ru/20220426/neft-1785425153.html

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польша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, германия, польша