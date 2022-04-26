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"Это удивительно": FP предрек России рекордные доходы от продажи нефти - РИА Новости, 26.04.2022
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"Это удивительно": FP предрек России рекордные доходы от продажи нефти
"Это удивительно": FP предрек России рекордные доходы от продажи нефти - РИА Новости, 26.04.2022
"Это удивительно": FP предрек России рекордные доходы от продажи нефти
Доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T03:05
2022-04-26T03:05
экономика
россия
европа
москва
государственный департамент сша
в мире
санкции в отношении россии
украина
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы, пишет Foreign Policy.По словам автора, такой сценарий возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию.Обозреватель привел слова эксперта компании Kpler, отслеживающей поставки нефти, Мэтта Смита, который отметил, что экспорт черного золота увеличился с 3,3 миллиона баррелей в день в марте до 3,6 миллиона в апреле, несмотря на ограничительные меры Запада в отношении Москвы.В свою очередь, бывший специалист Госдепа Эдвард Фишман предположил, что Россия получает по меньшей мере миллиард долларов в день с продажи нефти и газа."Львиная доля приходится на Европу. Некоторые европейские страны поставляют военную помощь на Украину, но она незначительна по сравнению с платежами за российскую нефть и газ", — подчеркнул Фишман.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220422/energoresursy-1784822081.html
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экономика, россия, европа, москва, государственный департамент сша, в мире, санкции в отношении россии, украина, турция, индия
03:05 26.04.2022
 
"Это удивительно": FP предрек России рекордные доходы от продажи нефти

FP: некоторые страны Европы закрыли глаза на санкции и увеличили поставки нефти из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы, пишет Foreign Policy.
По словам автора, такой сценарий возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию.

"Сейчас многие страны, которые ввели санкции против России, серьезно подрывают свои же действия, покупая у нее энергоресурсы. В некоторых случаях объемы поставок в апреле стали даже больше, чем в марте", — говорится в публикации.

Обозреватель привел слова эксперта компании Kpler, отслеживающей поставки нефти, Мэтта Смита, который отметил, что экспорт черного золота увеличился с 3,3 миллиона баррелей в день в марте до 3,6 миллиона в апреле, несмотря на ограничительные меры Запада в отношении Москвы.
"Главный вывод состоит в том, что в действительности российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие. Это удивительно", — пояснил Смит.
В свою очередь, бывший специалист Госдепа Эдвард Фишман предположил, что Россия получает по меньшей мере миллиард долларов в день с продажи нефти и газа.
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"Львиная доля приходится на Европу. Некоторые европейские страны поставляют военную помощь на Украину, но она незначительна по сравнению с платежами за российскую нефть и газ", — подчеркнул Фишман.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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