https://ria.ru/20220426/nebenzya-1785643576.html

Небензя раскритиковал США за задержки в поставках гумпомощи в Сирию

Небензя раскритиковал США за задержки в поставках гумпомощи в Сирию - РИА Новости, 26.04.2022

Небензя раскритиковал США за задержки в поставках гумпомощи в Сирию

Постпред РФ при ООН Василий Небензя не видит аргументов в пользу продления действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, которое... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T23:45

2022-04-26T23:45

2022-04-26T23:45

в мире

сирия

турция

оон

совет безопасности оон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1920x0_80_0_0_dccd4019f386b0c2735bbce8def6171a.jpg

ООН, 26 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя не видит аргументов в пользу продления действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, которое истекает в июле.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действовал с 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией. По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.В июле 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"). Тем не менее Совбез ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП на полгода с возможностью дальнейшего продления еще на шесть месяцев. Шестимесячный срок истекал в январе 2022 года. В итоге работа КПП "Баб-эль-Хава" была продлена еще на полгода – теперь ее срок истекает в июле. Условием для дальнейшего действия перехода является в том числе наращивание доставки гуманитарной помощи через линии соприкосновения.Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.Как указал Небензя на заседании СБ ООН во вторник, гуманитарный план ООН по Сирии на 2022 год по раннему восстановлению медицинских и образовательных объектов, а также систем водоснабжения существенно недофинансирован. "Реализация проектов по развитию реконструкции обставляется предварительными политическими условиями со стороны доноров", - сказал постпред РФ."Во многом по этим причинам до сих пор более половины сирийцев живут в районах, нуждающихся в разминировании, а снабжение электричеством для трети хозяйств не превышает двух часов в день", - указал он.Небензя обратил внимание на то, что подобная ситуация наблюдается спустя 9 месяцев после принятия резолюции СБ о продлении работы КПП "Баб-эль-Хава". Между тем эта резолюция была призвана наладить регулярный внутренний доступ во все части Сирии и активизировать раннее восстановление."В Идлиб за это время смогли пройти только три кросслайн-конвоя (конвоя, идущих через линии соприкосновения). А снабжение севера страны из Дамаска отсутствует вовсе", - подчеркнул постпред.В качестве оправдания, по его словам, то и дело слышатся слова про отсутствие необходимого согласования со стороны террористов и кивки в сторону небезопасных условий для работы гуманитарщиков."Воспринимаем все это как элементарное нежелание решить проблему гуманитарных поставок из Дамаска в том числе в Идлиб. Не будем скрывать, что в этих условиях аргументов за дальнейшее продление трансграничной резолюции практически не остается", - заявил Небензя.

https://ria.ru/20220423/samolety-1785109735.html

https://ria.ru/20220418/siriya-1784190711.html

сирия

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сирия, турция, оон, совет безопасности оон, россия