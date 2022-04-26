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Небензя раскритиковал США за задержки в поставках гумпомощи в Сирию - РИА Новости, 26.04.2022
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Небензя раскритиковал США за задержки в поставках гумпомощи в Сирию
Небензя раскритиковал США за задержки в поставках гумпомощи в Сирию - РИА Новости, 26.04.2022
Небензя раскритиковал США за задержки в поставках гумпомощи в Сирию
Постпред РФ при ООН Василий Небензя не видит аргументов в пользу продления действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, которое... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T23:45
2022-04-26T23:45
в мире
сирия
турция
оон
совет безопасности оон
россия
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ООН, 26 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя не видит аргументов в пользу продления действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, которое истекает в июле.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действовал с 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией. По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.В июле 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"). Тем не менее Совбез ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП на полгода с возможностью дальнейшего продления еще на шесть месяцев. Шестимесячный срок истекал в январе 2022 года. В итоге работа КПП "Баб-эль-Хава" была продлена еще на полгода – теперь ее срок истекает в июле. Условием для дальнейшего действия перехода является в том числе наращивание доставки гуманитарной помощи через линии соприкосновения.Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.Как указал Небензя на заседании СБ ООН во вторник, гуманитарный план ООН по Сирии на 2022 год по раннему восстановлению медицинских и образовательных объектов, а также систем водоснабжения существенно недофинансирован. "Реализация проектов по развитию реконструкции обставляется предварительными политическими условиями со стороны доноров", - сказал постпред РФ."Во многом по этим причинам до сих пор более половины сирийцев живут в районах, нуждающихся в разминировании, а снабжение электричеством для трети хозяйств не превышает двух часов в день", - указал он.Небензя обратил внимание на то, что подобная ситуация наблюдается спустя 9 месяцев после принятия резолюции СБ о продлении работы КПП "Баб-эль-Хава". Между тем эта резолюция была призвана наладить регулярный внутренний доступ во все части Сирии и активизировать раннее восстановление."В Идлиб за это время смогли пройти только три кросслайн-конвоя (конвоя, идущих через линии соприкосновения). А снабжение севера страны из Дамаска отсутствует вовсе", - подчеркнул постпред.В качестве оправдания, по его словам, то и дело слышатся слова про отсутствие необходимого согласования со стороны террористов и кивки в сторону небезопасных условий для работы гуманитарщиков."Воспринимаем все это как элементарное нежелание решить проблему гуманитарных поставок из Дамаска в том числе в Идлиб. Не будем скрывать, что в этих условиях аргументов за дальнейшее продление трансграничной резолюции практически не остается", - заявил Небензя.
https://ria.ru/20220423/samolety-1785109735.html
https://ria.ru/20220418/siriya-1784190711.html
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в мире, сирия, турция, оон, совет безопасности оон, россия
23:45 26.04.2022
 
Небензя раскритиковал США за задержки в поставках гумпомощи в Сирию

Небензя пригрозил Западу закрытием механизма доставки гумпомощи в Сирию из Турции

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 26 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя не видит аргументов в пользу продления действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, которое истекает в июле.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действовал с 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией. По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
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В июле 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"). Тем не менее Совбез ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП на полгода с возможностью дальнейшего продления еще на шесть месяцев. Шестимесячный срок истекал в январе 2022 года. В итоге работа КПП "Баб-эль-Хава" была продлена еще на полгода – теперь ее срок истекает в июле. Условием для дальнейшего действия перехода является в том числе наращивание доставки гуманитарной помощи через линии соприкосновения.
Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.
Как указал Небензя на заседании СБ ООН во вторник, гуманитарный план ООН по Сирии на 2022 год по раннему восстановлению медицинских и образовательных объектов, а также систем водоснабжения существенно недофинансирован. "Реализация проектов по развитию реконструкции обставляется предварительными политическими условиями со стороны доноров", - сказал постпред РФ.
"Во многом по этим причинам до сих пор более половины сирийцев живут в районах, нуждающихся в разминировании, а снабжение электричеством для трети хозяйств не превышает двух часов в день", - указал он.
Небензя обратил внимание на то, что подобная ситуация наблюдается спустя 9 месяцев после принятия резолюции СБ о продлении работы КПП "Баб-эль-Хава". Между тем эта резолюция была призвана наладить регулярный внутренний доступ во все части Сирии и активизировать раннее восстановление.
Идлиб за это время смогли пройти только три кросслайн-конвоя (конвоя, идущих через линии соприкосновения). А снабжение севера страны из Дамаска отсутствует вовсе", - подчеркнул постпред.
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В качестве оправдания, по его словам, то и дело слышатся слова про отсутствие необходимого согласования со стороны террористов и кивки в сторону небезопасных условий для работы гуманитарщиков.
"Воспринимаем все это как элементарное нежелание решить проблему гуманитарных поставок из Дамаска в том числе в Идлиб. Не будем скрывать, что в этих условиях аргументов за дальнейшее продление трансграничной резолюции практически не остается", - заявил Небензя.
 
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