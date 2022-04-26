18:12 26.04.2022 (обновлено: 18:42 26.04.2022)
Запад поддерживает Украину так же, как когда-то Гитлера, заявил Патрушев
Секретарь СБ Патрушев: Запад поддерживает украинских неонацистов, как когда-то Гитлера
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад сейчас активно поддерживает украинских неонацистов так же, как в свое время вскармливал Гитлера, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В 1930-е годы Запад не просто не отрицал, а активно содействовал становлению и наращиванию мощи фашизма в Германии", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Теперь история повторяется. Запад и сейчас оказывает самую активную поддержку украинским неонацистам, продолжая накачивать Украину вооружением", - добавил он.
По словам Патрушева, перед Второй мировой войной "особенно отличился крупный бизнес".
"Это потом, после войны, западные историки создали миф о германских промышленниках, которые вносили якобы основной вклад в создание военной экономики Гитлера. Некоторые американские компании вообще сотрудничали с нацистами до 1943 года, то есть до момента решающего перелома в войне", - отметил секретарь Совбеза. "Все знают, например, компанию IBM. Именно на ее счетных машинах нацисты вели учет и планирование процессов уничтожения людей в концлагерях. Ее генеральный директор Уотсон получил от Гитлера орден. И это лишь один из многих примеров", - сказал Патрушев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
13 апреля, 08:00Почему Запад боится денацификации Украины