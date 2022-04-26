https://ria.ru/20220426/natsizm-1785595793.html

Запад поддерживает Украину так же, как когда-то Гитлера, заявил Патрушев

Запад поддерживает Украину так же, как когда-то Гитлера, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022

Запад поддерживает Украину так же, как когда-то Гитлера, заявил Патрушев

Запад сейчас активно поддерживает украинских неонацистов так же, как в свое время вскармливал Гитлера, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:12

2022-04-26T18:12

2022-04-26T18:42

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад сейчас активно поддерживает украинских неонацистов так же, как в свое время вскармливал Гитлера, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В 1930-е годы Запад не просто не отрицал, а активно содействовал становлению и наращиванию мощи фашизма в Германии", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Теперь история повторяется. Запад и сейчас оказывает самую активную поддержку украинским неонацистам, продолжая накачивать Украину вооружением", - добавил он.По словам Патрушева, перед Второй мировой войной "особенно отличился крупный бизнес"."Это потом, после войны, западные историки создали миф о германских промышленниках, которые вносили якобы основной вклад в создание военной экономики Гитлера. Некоторые американские компании вообще сотрудничали с нацистами до 1943 года, то есть до момента решающего перелома в войне", - отметил секретарь Совбеза. "Все знают, например, компанию IBM. Именно на ее счетных машинах нацисты вели учет и планирование процессов уничтожения людей в концлагерях. Ее генеральный директор Уотсон получил от Гитлера орден. И это лишь один из многих примеров", - сказал Патрушев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, евросоюз, нато, совет безопасности рф, николай патрушев, ситуация в днр и лнр