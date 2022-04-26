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Шеф Пентагона допустил, что в будущем Украина снова попробует войти в НАТО - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/nato-1785599073.html
Шеф Пентагона допустил, что в будущем Украина снова попробует войти в НАТО
Шеф Пентагона допустил, что в будущем Украина снова попробует войти в НАТО - РИА Новости, 26.04.2022
Шеф Пентагона допустил, что в будущем Украина снова попробует войти в НАТО
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что Украина в будущем может снова попытаться... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:23
2022-04-26T18:51
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
нато
украина
сша
ллойд остин
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что Украина в будущем может снова попытаться присоединиться к альянсу."Я думаю, что НАТО будет всегда придерживаться принципов "открытых дверей"... Я действительно считаю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет пытаться вновь подать заявку на членство в НАТО", - сказал Остин на пресс-конференции в Германии.Дальнейшие рассуждения на тему присоединения Украины к североатлантическому альянсу он назвал "не очень продуктивными спекуляциями" и призвал президента России Владимира Путина к деэскалации и возвращению к переговорам для завершения конфликта.
https://ria.ru/20220425/nato-1785416033.html
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в мире, нато, украина, сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр
18:23 26.04.2022 (обновлено: 18:51 26.04.2022)
 
Шеф Пентагона допустил, что в будущем Украина снова попробует войти в НАТО

Шеф Пентагона Остин допустил, что в будущем Украина снова попробует войти в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что Украина в будущем может снова попытаться присоединиться к альянсу.
"Я думаю, что НАТО будет всегда придерживаться принципов "открытых дверей"... Я действительно считаю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет пытаться вновь подать заявку на членство в НАТО", - сказал Остин на пресс-конференции в Германии.
Дальнейшие рассуждения на тему присоединения Украины к североатлантическому альянсу он назвал "не очень продуктивными спекуляциями" и призвал президента России Владимира Путина к деэскалации и возвращению к переговорам для завершения конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 23:09
Лавров: Россия надеется, что Запад не отправит войска НАТО на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОУкраинаСШАЛлойд ОстинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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