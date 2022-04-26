https://ria.ru/20220426/nato-1785599073.html

Шеф Пентагона допустил, что в будущем Украина снова попробует войти в НАТО

Шеф Пентагона допустил, что в будущем Украина снова попробует войти в НАТО - РИА Новости, 26.04.2022

Шеф Пентагона допустил, что в будущем Украина снова попробует войти в НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что Украина в будущем может снова попытаться... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:23

2022-04-26T18:23

2022-04-26T18:51

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

нато

украина

сша

ллойд остин

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что Украина в будущем может снова попытаться присоединиться к альянсу."Я думаю, что НАТО будет всегда придерживаться принципов "открытых дверей"... Я действительно считаю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет пытаться вновь подать заявку на членство в НАТО", - сказал Остин на пресс-конференции в Германии.Дальнейшие рассуждения на тему присоединения Украины к североатлантическому альянсу он назвал "не очень продуктивными спекуляциями" и призвал президента России Владимира Путина к деэскалации и возвращению к переговорам для завершения конфликта.

https://ria.ru/20220425/nato-1785416033.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, украина, сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр