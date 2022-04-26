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В Китае поставили замгоссекретаря США на место после слов о России - РИА Новости, 26.04.2022
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В Китае поставили замгоссекретаря США на место после слов о России
В Китае поставили замгоссекретаря США на место после слов о России - РИА Новости, 26.04.2022
В Китае поставили замгоссекретаря США на место после слов о России
Обозреватель газеты South China Morning Post Алекс Ло счел лукавством заявление заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об отношениях между Россией и... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:33
2022-04-26T15:38
в мире
россия
нато
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Обозреватель газеты South China Morning Post Алекс Ло счел лукавством заявление заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом."Если НАТО не нацелена на Россию, то зачем она нужна?" — съязвил он, припомнив Шерман слова о том, что Запад якобы "не угрожает безопасности" этого государства.Он также посчитал подобную позицию экстраординарной и пришел к выводу, что это "бьет по самому смыслу существования альянса".В Москве неоднократно указывали на стремление НАТО расширить свое влияние вопреки существующим договоренностям. Накануне глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что ни Соединенные Штаты, ни западный блок в целом не проявили никакого желания учитывать законные интересы Кремля. Во время переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем министр напомнил, что Украина использовалась НАТО как площадка для "утверждения однополярного мира".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220426/medved-1785518011.html
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в мире, россия, нато, украина
15:33 26.04.2022 (обновлено: 15:38 26.04.2022)
 
В Китае поставили замгоссекретаря США на место после слов о России

Обозреватель SCMP Ло назвал противостояние России смыслом существования НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Обозреватель газеты South China Morning Post Алекс Ло счел лукавством заявление заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом.
"Если НАТО не нацелена на Россию, то зачем она нужна?" — съязвил он, припомнив Шерман слова о том, что Запад якобы "не угрожает безопасности" этого государства.
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Он также посчитал подобную позицию экстраординарной и пришел к выводу, что это "бьет по самому смыслу существования альянса".
В Москве неоднократно указывали на стремление НАТО расширить свое влияние вопреки существующим договоренностям. Накануне глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что ни Соединенные Штаты, ни западный блок в целом не проявили никакого желания учитывать законные интересы Кремля. Во время переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем министр напомнил, что Украина использовалась НАТО как площадка для "утверждения однополярного мира".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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