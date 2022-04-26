https://ria.ru/20220426/nato-1785504691.html

НАТО не поставляет вооружение Украине, заявил замглавы Минобороны Британии

НАТО не поставляет вооружение Украине, заявил замглавы Минобороны Британии - РИА Новости, 26.04.2022

НАТО не поставляет вооружение Украине, заявил замглавы Минобороны Британии

НАТО как организация не поставляет Украине оружие, это делают отдельные страны, входящие в альянс, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:14

2022-04-26T13:14

2022-04-26T13:14

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ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. НАТО как организация не поставляет Украине оружие, это делают отдельные страны, входящие в альянс, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала выразил надежду, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле их собственных постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны."Во-первых, сообщество доноров – это не НАТО. НАТО была вовлечена в усиление своего восточного фланга, в Восточной Европе сейчас размещено много кораблей, персонала, самолетов под флагом НАТО, но доноры (оружия), да, часть стран из НАТО, но есть страны и вне НАТО, например Австралия. Поэтому это не НАТО оказывает военную помощь", - заявил Хиппи в эфире телеканала Sky News на просьбу прокомментировать слова Лаврова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/tseli-1785477916.html

https://ria.ru/20220425/lavrov-1785414097.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, донбасс, россия, нато, великобритания, минобороны великобритании