НАТО не поставляет вооружение Украине, заявил замглавы Минобороны Британии
Замглавы МО Британии Хиппи: НАТО не поставляет оружие Украине, это делают отдельные страны
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. НАТО как организация не поставляет Украине оружие, это делают отдельные страны, входящие в альянс, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала выразил надежду, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле их собственных постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны.
"Во-первых, сообщество доноров – это не НАТО. НАТО была вовлечена в усиление своего восточного фланга, в Восточной Европе сейчас размещено много кораблей, персонала, самолетов под флагом НАТО, но доноры (оружия), да, часть стран из НАТО, но есть страны и вне НАТО, например Австралия. Поэтому это не НАТО оказывает военную помощь", - заявил Хиппи в эфире телеканала Sky News на просьбу прокомментировать слова Лаврова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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