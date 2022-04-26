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Эксперт: тяжелые вооружения стандартов НАТО у Киева обострят ситуацию - РИА Новости, 26.04.2022
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Эксперт: тяжелые вооружения стандартов НАТО у Киева обострят ситуацию
Эксперт: тяжелые вооружения стандартов НАТО у Киева обострят ситуацию - РИА Новости, 26.04.2022
Эксперт: тяжелые вооружения стандартов НАТО у Киева обострят ситуацию
Наличие у Украины тяжелых вооружений по стандартам НАТО может обострить ситуацию на юге страны, особенно на побережье Черного моря, считает турецкий аналитик... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T09:48
2022-04-26T09:48
в мире
владимир путин
украина
черное море
россия
нато
признание днр и лнр в россии
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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Наличие у Украины тяжелых вооружений по стандартам НАТО может обострить ситуацию на юге страны, особенно на побережье Черного моря, считает турецкий аналитик Зейнеп Гюрджанлы."Визит государственного секретаря и министра обороны США на Украину еще больше осложнил текущую ситуацию. Вашингтон пообещал направить Киевской администрации "тяжелое вооружение по стандартам НАТО". Наличие у Украины этих новых тяжелых вооружений является сигналом того, что война может еще больше обостриться на юге страны, особенно на побережье Черного моря. В этом случае неизбежно отодвигание мирных переговоров на второй план", - пишет аналитик в своей колонке в газете Dunya.По его мнению, "какое-либо прекращение огня между двумя сторонами в ближайшем будущем маловероятно",Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
черное море
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в мире, владимир путин, украина, черное море, россия, нато, признание днр и лнр в россии
09:48 26.04.2022
 
Эксперт: тяжелые вооружения стандартов НАТО у Киева обострят ситуацию

Эксперт Гюрджанлы: тяжелые вооружения НАТО у Киева обострят ситуацию на Черном море

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО
Военнослужащий Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО. Архивное фото
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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Наличие у Украины тяжелых вооружений по стандартам НАТО может обострить ситуацию на юге страны, особенно на побережье Черного моря, считает турецкий аналитик Зейнеп Гюрджанлы.
"Визит государственного секретаря и министра обороны США на Украину еще больше осложнил текущую ситуацию. Вашингтон пообещал направить Киевской администрации "тяжелое вооружение по стандартам НАТО". Наличие у Украины этих новых тяжелых вооружений является сигналом того, что война может еще больше обостриться на юге страны, особенно на побережье Черного моря. В этом случае неизбежно отодвигание мирных переговоров на второй план", - пишет аналитик в своей колонке в газете Dunya.
По его мнению, "какое-либо прекращение огня между двумя сторонами в ближайшем будущем маловероятно",
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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