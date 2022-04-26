https://ria.ru/20220426/nato-1785444204.html

Эксперт: тяжелые вооружения стандартов НАТО у Киева обострят ситуацию

Эксперт: тяжелые вооружения стандартов НАТО у Киева обострят ситуацию - РИА Новости, 26.04.2022

Эксперт: тяжелые вооружения стандартов НАТО у Киева обострят ситуацию

Наличие у Украины тяжелых вооружений по стандартам НАТО может обострить ситуацию на юге страны, особенно на побережье Черного моря, считает турецкий аналитик... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:48

2022-04-26T09:48

2022-04-26T09:48

в мире

владимир путин

украина

черное море

россия

нато

признание днр и лнр в россии

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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Наличие у Украины тяжелых вооружений по стандартам НАТО может обострить ситуацию на юге страны, особенно на побережье Черного моря, считает турецкий аналитик Зейнеп Гюрджанлы."Визит государственного секретаря и министра обороны США на Украину еще больше осложнил текущую ситуацию. Вашингтон пообещал направить Киевской администрации "тяжелое вооружение по стандартам НАТО". Наличие у Украины этих новых тяжелых вооружений является сигналом того, что война может еще больше обостриться на юге страны, особенно на побережье Черного моря. В этом случае неизбежно отодвигание мирных переговоров на второй план", - пишет аналитик в своей колонке в газете Dunya.По его мнению, "какое-либо прекращение огня между двумя сторонами в ближайшем будущем маловероятно",Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/antonov-1785428006.html

украина

черное море

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, черное море, россия, нато, признание днр и лнр в россии