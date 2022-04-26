https://ria.ru/20220426/moskva-1785593564.html

В Москве открылась Российская неделя высоких технологий – 2022

В Москве открылась Российская неделя высоких технологий – 2022 - РИА Новости, 26.04.2022

В Москве открылась Российская неделя высоких технологий – 2022

В столичном "Экспоцентре" с 26 по 29 апреля проходит "Российская неделя высоких технологий- 2022"(РНВТ), участниками события стали российские и международные... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:03

2022-04-26T18:03

2022-04-26T18:18

москва

экспоцентр

экономика

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В столичном "Экспоцентре" с 26 по 29 апреля проходит "Российская неделя высоких технологий- 2022"(РНВТ), участниками события стали российские и международные компании, представившие свои наработки в области связи и навигации, облачных исследований, центров обработки данных, информационных технологий и телекоммуникаций."Неделя является частью реализации масштабного проекта "НТИ Экспо", призванного содействовать внедрению современных технологических достижений в промышленное производство. РНВТ вошла в план основных мероприятий Года науки и технологий – 2021. Символично, что 25 апреля президент подписал указ о десятилетии науки и технологий. Целое десятилетие особое внимание будет уделяться нашей отрасли",- сообщил на церемонии открытия выставки председатель оргкомитета НТИ Экспо (Наука – Технологии Экспо) Владимир Кононов.Он отметил, что неделя представляет собой межотраслевую платформу, бизнес-площадку, объединяющую выставочную экспозицию и деловые мероприятия в области сетей связи и навигации, облачных исследований, центров обработки данных, программного обеспечения и искусственного интеллекта.Первый заместитель гендиректора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов на торжественном открытии выставки отметил, что высокий интерес к РНВТ, как инновационной площадке с высокой концентрацией новых идей."Центральным событием РНВТ стала 34-я выставка "Связь – 2022", где свои проекты представили более 160 международных и российский компаний из Казахстана, Ирана, Китая, России, Италии и других стран",- отметил он.На полях мероприятия также представлена экспозиция навигационных систем, технологий и услуг "Навитех-2022", гости станут участниками форумов "Связь-2022" и "Российский софт: эффективные решения", 15-го юбилейного Международного навигационного форума и стратегической сессии "Цифровой суверенитет – приоритеты, кадры, законы". Деловая программа включает в себя обсуждения за круглыми столами, конференции, и семинары. Впервые в рамках деловой программы недели пройдет мероприятие крупнейшего некоммерческого сообщества цифровых управленцев "я-ИТ-ы"."Связь-2022" как портал в будущееУчастники экспозиции "Связь- 2022" представили новейшие телекоммуникационные и информационные технологии, решения в областях: мобильной и спутниковой связи, радиосвязи, фиксированной связи, 5G, Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта, AR и VR, телематики и навигации, центров обработки и хранения данных, телевидения и радиовещания, ПО, услуги в области ИКТ и многое другое.На выставке нынешнего года стала демонстрация не только существующих, но и перспективных продуктов, знакомясь с которыми, посетители могут принимать решения о дальнейшем развитии своих компаний, их ИКТ-инфраструктуры.Новые идеи демонстрируют на выставочных площадях компании из семи федеральных округов и 24 регионов России: Ивановской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Челябинской и др."Наша компания из Ульяновска, мы занимается разработкой тренажера виртуальной реальности для тренировки навыков по безопасному и качественному выполнению работ повышенной опасности, а также тренировок оказания первой помощи, эвакуации при чрезвычайных ситуациях",- рассказала корреспонденту РИА Новости Екатерина Скрытник, компания "Деловые и информационные системы".Международные связи нельзя разорватьОдной из острых тем открытия РНВТ стала тема связей с зарубежными партнерами, которые активно принимали участие на всех проходивших выставках. По мнению президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина, несмотря на сложную обстановку, работа с западными партнерами продолжается и должна идти в максимально активном режиме."Общение идет со всеми санкционными странам, идут встречи и дискуссии с представителями бизнес-сообщества. В подавляющем большинстве все настроены к активному сотрудничеству и прилагают усилия к нормализации ситуации. Так, делегация Японии назвала цифру, согласно которой только 10% компаний этой страны окончательно приняли решение уйти с российского рынка, остальные находятся в режиме ожидания. Здесь важными станут решения с нашей стороны и поддержка на уровне власти западного бизнеса, принятия взвешенных решений и конструктивного диалога", - сообщил Катырин агентству РИА Новости.Он подчеркнул, что у наших западных партнеров большие возможности общения не только с представителями ТПП, но и напрямую с правительственными структурами – Минпромторгом и другими. В то же время находящийся за рубежом российский бизнес остается в полной изоляции от власти и структур, призванных поддерживать бизнесменов. По его мнению это пагубно отражается не только на развитии бизнес-связей, но и на развитии экономики и новых идей в целом.Катырин сообщил, что ТПП старается развеять все опасения партнеров и "прилагает все усилия к сохранению и развитию каналов связи с зарубежным бизнесом".Ярким примером развития сотрудничества с Россией является компания Nian Electronic из Ирана, которая занимается системами преобразования энергии и впервые приняла участие в РНВТ."Для нас Россия является стратегическим партнером. Мы, представители Ирана, который под санкциями находится около 40 лет, хорошо понимаем, как сложно бизнесу находится под давлением и готовы поделиться с российскими коллегами, передать им наши технологии и опыт. Мы видим, как правительство и различные структуры помогают бизнесу и готовы часть нашего производства перевести в вашу страну", - сказал РИА Новости представитель компании Махаммад Санкчулли.По мнению Мурата Расула, представителя телекоммуникационной компании из Казахстана, санкции Запада, наоборот, стали возможностью для развития бизнеса на территории России, которая является перспективным направлением.Мероприятие проводится при поддержке Минцифры РФ, Минпромторга РФ, Комитета по науке и высшему образованию ГД РФ, Роскомнадзора, департамента информационных технологий города Москвы, Некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС", под патронатом ТПП РФ. При участии Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, Ассоциации "ГЛОНАСС/ГНСС-Форум", Национальной технологической инициативы АВТОНЕТ, АРПП "Отечественный софт".

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, экспоцентр, экономика