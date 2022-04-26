https://ria.ru/20220426/monument-1785511050.html
В Киеве начали демонтаж монумента под аркой Дружбы народов
В Киеве начали демонтаж монумента под аркой Дружбы народов - РИА Новости, 26.04.2022
В Киеве начали демонтаж монумента под аркой Дружбы народов
Украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в Киеве приступили к демонтажу монумента российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:40
2022-04-26T13:40
2022-04-26T13:40
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что в Киеве приступили к демонтажу монумента российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов.В понедельник мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале объявил о демонтаже этого монумента, расположенного в Крещатом парке."В Киеве демонтируют монумент под аркой Дружбы народов", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий кличко, сергей лавров, киев, украина, россия
В Киеве начали демонтаж монумента под аркой Дружбы народов
В Киеве демонтируют монумент российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов