https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785603298.html

Молдавская оппозиция призвала сторонников выйти 9 мая на "Бессмертный полк"

Молдавская оппозиция призвала сторонников выйти 9 мая на "Бессмертный полк" - РИА Новости, 26.04.2022

Молдавская оппозиция призвала сторонников выйти 9 мая на "Бессмертный полк"

Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" призывает жителей Молдавии 9 мая принять участие в марше "Бессмертный полк", обещая следить за общественным... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:37

2022-04-26T18:37

2022-04-26T18:37

в мире

кишинев

молдавия

великая отечественная война (1941-1945)

бессмертный полк

день победы

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КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" призывает жителей Молдавии 9 мая принять участие в марше "Бессмертный полк", обещая следить за общественным порядком, сообщает пресс-служба Соцпартии."Блок "Коммунисты и социалисты" поддержал инициативу Координационного совета "Победа" о проведении 9 мая традиционного Марша "Бессмертный полк". Депутаты приглашают всех сограждан принять участие в праздничном мероприятии и взять с собой портреты дедов и прадедов, а также ордена и медали, полученные героическими предками в сражениях за освобождение мира от фашизма", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Соцпартии.Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов намерена в полном составе подать заявку в мэрию Кишинева о проведении марша, который стартует 9 мая в 9:30 (совпадает с мск) с площади Великого Национального собрания и направится в сторону Мемориала воинской славы "Вечность".Организаторы отмечают, что в прежние годы не было зафиксировано ни единого инцидента, связанного с празднованием Дня Победы и проведением марша. В этом году мероприятие будет проведено при строгом соблюдении закона и в тесной координации с правоохранительными органами. Блок коммунистов и социалистов окажет организационную и юридическую поддержку при проведении шествия "Бессмертного полка"."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20220412/moldaviya-1783075884.html

https://ria.ru/20220419/moldaviya-1784294746.html

кишинев

молдавия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кишинев, молдавия, великая отечественная война (1941-1945), бессмертный полк, день победы