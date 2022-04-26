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США не хотят расширения конфликта на Молдавию, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 26.04.2022
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США не хотят расширения конфликта на Молдавию, заявили в Пентагоне
США не хотят расширения конфликта на Молдавию, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 26.04.2022
США не хотят расширения конфликта на Молдавию, заявили в Пентагоне
США не хотят, чтобы украинский конфликт распространился на соседнюю Молдавию, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:18
2022-04-26T18:37
в мире
сша
тирасполь
ллойд остин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США не хотят, чтобы украинский конфликт распространился на соседнюю Молдавию, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Министр обороны США подтвердил, что американские военные знакомы с сообщениями о серии инцидентов в Приднестровье и выясняют, что за этим стоит."Мы видели сообщения о недавнем насилии и продолжаем выяснять причины. Мы все еще проводим анализ и пока не очень уверены в том, что там случилось", - сказал Остин.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
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в мире, сша, тирасполь, ллойд остин, министерство обороны сша
18:18 26.04.2022 (обновлено: 18:37 26.04.2022)
 
США не хотят расширения конфликта на Молдавию, заявили в Пентагоне

Глава Пентагона Остин: США не хотят расширения украинского конфликта на Молдавию

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США не хотят, чтобы украинский конфликт распространился на соседнюю Молдавию, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Конечно, мы не хотим никакого расширения", - сказал он в ходе пресс-конференции в Германии.

Министр обороны США подтвердил, что американские военные знакомы с сообщениями о серии инцидентов в Приднестровье и выясняют, что за этим стоит.
"Мы видели сообщения о недавнем насилии и продолжаем выяснять причины. Мы все еще проводим анализ и пока не очень уверены в том, что там случилось", - сказал Остин.
В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
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В миреСШАТираспольЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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