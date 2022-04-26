https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785597289.html

США не хотят расширения конфликта на Молдавию, заявили в Пентагоне

США не хотят расширения конфликта на Молдавию, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 26.04.2022

США не хотят расширения конфликта на Молдавию, заявили в Пентагоне

США не хотят, чтобы украинский конфликт распространился на соседнюю Молдавию, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:18

2022-04-26T18:18

2022-04-26T18:37

в мире

сша

тирасполь

ллойд остин

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США не хотят, чтобы украинский конфликт распространился на соседнюю Молдавию, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Министр обороны США подтвердил, что американские военные знакомы с сообщениями о серии инцидентов в Приднестровье и выясняют, что за этим стоит."Мы видели сообщения о недавнем насилии и продолжаем выяснять причины. Мы все еще проводим анализ и пока не очень уверены в том, что там случилось", - сказал Остин.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

сша

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, тирасполь, ллойд остин, министерство обороны сша