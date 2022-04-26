18:18 26.04.2022 (обновлено: 18:37 26.04.2022)
США не хотят расширения конфликта на Молдавию, заявили в Пентагоне
Глава Пентагона Остин: США не хотят расширения украинского конфликта на Молдавию
© AP Photo / Charles DharapakПентагон
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США не хотят, чтобы украинский конфликт распространился на соседнюю Молдавию, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Конечно, мы не хотим никакого расширения", - сказал он в ходе пресс-конференции в Германии.
Министр обороны США подтвердил, что американские военные знакомы с сообщениями о серии инцидентов в Приднестровье и выясняют, что за этим стоит.
"Мы видели сообщения о недавнем насилии и продолжаем выяснять причины. Мы все еще проводим анализ и пока не очень уверены в том, что там случилось", - сказал Остин.
В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
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