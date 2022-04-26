https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785496034.html
В Кремле пока не планируют контакты с президентом Молдавии
В Кремле пока не планируют контакты с президентом Молдавии - РИА Новости, 26.04.2022
В Кремле пока не планируют контакты с президентом Молдавии
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контакты с президентом Молдавии Майей Санду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:47
2022-04-26T12:47
2022-04-26T12:50
владимир путин
майя санду
политика
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контакты с президентом Молдавии Майей Санду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, в настоящий момент каких-то контактов не планируется. Таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Путина в планах контакты с главой Молдавии на фоне ситуации в Приднестровье.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785469536.html
молдавия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, майя санду, политика, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика
12:47 26.04.2022 (обновлено: 12:50 26.04.2022)
В Кремле пока не планируют контакты с президентом Молдавии
Пресс-секретарь Песков: Путин пока не планирует контакты с президентом Молдавии Санду