https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785496034.html

В Кремле пока не планируют контакты с президентом Молдавии

В Кремле пока не планируют контакты с президентом Молдавии - РИА Новости, 26.04.2022

В Кремле пока не планируют контакты с президентом Молдавии

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контакты с президентом Молдавии Майей Санду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:47

2022-04-26T12:47

2022-04-26T12:50

владимир путин

майя санду

политика

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контакты с президентом Молдавии Майей Санду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, в настоящий момент каких-то контактов не планируется. Таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Путина в планах контакты с главой Молдавии на фоне ситуации в Приднестровье.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785469536.html

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, майя санду, политика, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика