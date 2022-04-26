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В Кремле пока не планируют контакты с президентом Молдавии - РИА Новости, 26.04.2022
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В Кремле пока не планируют контакты с президентом Молдавии
В Кремле пока не планируют контакты с президентом Молдавии - РИА Новости, 26.04.2022
В Кремле пока не планируют контакты с президентом Молдавии
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контакты с президентом Молдавии Майей Санду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:47
2022-04-26T12:50
владимир путин
майя санду
политика
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контакты с президентом Молдавии Майей Санду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, в настоящий момент каких-то контактов не планируется. Таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Путина в планах контакты с главой Молдавии на фоне ситуации в Приднестровье.
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молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
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владимир путин, майя санду, политика, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика
12:47 26.04.2022 (обновлено: 12:50 26.04.2022)
 
В Кремле пока не планируют контакты с президентом Молдавии

Пресс-секретарь Песков: Путин пока не планирует контакты с президентом Молдавии Санду

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контакты с президентом Молдавии Майей Санду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, в настоящий момент каких-то контактов не планируется. Таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Путина в планах контакты с главой Молдавии на фоне ситуации в Приднестровье.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 11:19
Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье
 
Владимир ПутинМайя СандуПолитикаМолдавияРоссияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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