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Глава НАСА уверен, что Россия продолжит сотрудничество по МКС до 2030 года - РИА Новости, 26.04.2022
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Глава НАСА уверен, что Россия продолжит сотрудничество по МКС до 2030 года
Глава НАСА уверен, что Россия продолжит сотрудничество по МКС до 2030 года - РИА Новости, 26.04.2022
Глава НАСА уверен, что Россия продолжит сотрудничество по МКС до 2030 года
Глава НАСА уверен в том, что Россия продолжит выполнять свои обязательства по обеспечению работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года, несмотря... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:28
2022-04-26T17:28
космос - риа наука
алексей леонов
дмитрий рогозин
владимир путин
москва
украина
россия
наса
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Глава НАСА уверен в том, что Россия продолжит выполнять свои обязательства по обеспечению работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года, несмотря на ситуацию вокруг Украины, об этом он заявил на брифинге во вторник."Да, я уверен", - сказал глава американского космического ведомства, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли он уверенность в том, что "Россия останется партнером по МКС после 2024 года и согласится на продление работы станции до 2030 года".Глава НАСА объяснил свою уверенность тем, что он, несмотря на сложную геополитическую ситуацию "видит профессиональные отношения между русскими космонавтами и (американскими) астронавтами на борту, дружбу между экипажами, а также между центрами управления полетом в Москве и Хьюстоне, (сохранение отношений) в вопросах обмена экипажами, которые мы планируем продолжать".Нельсон напомнил, что "в разгар Холодной войны в 1975 американский и советский космические корабли и экипажи стали друзьями навсегда", добавив, что на похоронах российского космонавта Алексея Леонова в 2019 году выступил американский астронавт Томас Стаффорд, друг и коллега Леонова по миссии "Союз" — "Аполлон"."Несмотря на ужасы, которые мы ежедневно видим о происходящем на Украине в результате принятых президентом России решений, несмотря на все это, несмотря на войну, я вижу, что профессиональные отношения между космонавтами и астронавтами, между командами на Земле и центрами управления полетами продолжаются", - подчеркнул глава НАСА.Ранее администрация США заявила о намерении продолжать использование МКС до 2030 года. Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в свою очередь заявил, что его ведомство представит документ о будущем МКС. Он заявил, что Россия выполнит все свои международные обязательства по МКС, даже если будет принято решение не продолжать сотрудничество после 2024 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220423/orbita-1785093804.html
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космос - риа наука, алексей леонов, дмитрий рогозин, владимир путин, москва, украина, россия, наса, международная космическая станция (мкс), роскосмос
17:28 26.04.2022
 
Глава НАСА уверен, что Россия продолжит сотрудничество по МКС до 2030 года

Глава НАСА Нельсон уверен, что Россия продолжит сотрудничество по МКС до 2030 года

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Глава НАСА уверен в том, что Россия продолжит выполнять свои обязательства по обеспечению работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года, несмотря на ситуацию вокруг Украины, об этом он заявил на брифинге во вторник.
"Да, я уверен", - сказал глава американского космического ведомства, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли он уверенность в том, что "Россия останется партнером по МКС после 2024 года и согласится на продление работы станции до 2030 года".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 16:41Наука
Российский грузовик "Прогресс МС-18" увел МКС от космического мусора
Глава НАСА объяснил свою уверенность тем, что он, несмотря на сложную геополитическую ситуацию "видит профессиональные отношения между русскими космонавтами и (американскими) астронавтами на борту, дружбу между экипажами, а также между центрами управления полетом в Москве и Хьюстоне, (сохранение отношений) в вопросах обмена экипажами, которые мы планируем продолжать".
Нельсон напомнил, что "в разгар Холодной войны в 1975 американский и советский космические корабли и экипажи стали друзьями навсегда", добавив, что на похоронах российского космонавта Алексея Леонова в 2019 году выступил американский астронавт Томас Стаффорд, друг и коллега Леонова по миссии "Союз" — "Аполлон".
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"Несмотря на ужасы, которые мы ежедневно видим о происходящем на Украине в результате принятых президентом России решений, несмотря на все это, несмотря на войну, я вижу, что профессиональные отношения между космонавтами и астронавтами, между командами на Земле и центрами управления полетами продолжаются", - подчеркнул глава НАСА.
Ранее администрация США заявила о намерении продолжать использование МКС до 2030 года. Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в свою очередь заявил, что его ведомство представит документ о будущем МКС. Он заявил, что Россия выполнит все свои международные обязательства по МКС, даже если будет принято решение не продолжать сотрудничество после 2024 года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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Космос - РИА НаукаАлексей ЛеоновДмитрий РогозинВладимир ПутинМоскваУкраинаРоссияНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Роскосмос
 
 
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