https://ria.ru/20220426/mintrud-1785583717.html
Минтруд предложил предоставлять дисплей Брайля детям с нарушением зрения
Минтруд предложил предоставлять дисплей Брайля детям с нарушением зрения - РИА Новости, 26.04.2022
Минтруд предложил предоставлять дисплей Брайля детям с нарушением зрения
Минтруд предложил предоставлять детям-инвалидам с изолированным нарушением сенсорной функции (зрения) вспомогательных средств реабилитации - брайлевский дисплей РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:25
2022-04-26T17:25
2022-04-26T17:25
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
правительство рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минтруд предложил предоставлять детям-инвалидам с изолированным нарушением сенсорной функции (зрения) вспомогательных средств реабилитации - брайлевский дисплей и программное обеспечение экранного доступа."Проект приказа Минтруда России "О внесении изменений в некоторые приказы министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации" разработан в целях обеспечения возможности предоставления детям-инвалидам с изолированным нарушением сенсорной функции (зрения) вспомогательных средств реабилитации - брайлевский дисплей и программное обеспечение экранного доступа", - говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Отмечается, что дети-инвалиды по зрению, обучаются в специальных образовательных учреждениях по азбуке Брайля. Использование ими брайлевского дисплея и программного обеспечения экранного доступа позволяет организовать образовательный процесс, сформировать навыки письменной речи.Также в процессе работы над проектом изучены относящиеся к теме приказа законодательство и иные нормативные акты РФ, а также практика применения соответствующих нормативных правовых актов (Федеральный законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г.№ 2347-р).Подчёркивается, что принятие проекта приказа не потребует выделения дополнительных средств из бюджета РФ, реализация решений будет осуществляться в пределах соответствующих бюджетных ассигнований.
https://ria.ru/20220324/lgoty-1779919913.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), правительство рф
Минтруд предложил предоставлять дисплей Брайля детям с нарушением зрения
В Минтруда предложили предоставлять дисплей Брайля детям-инвалидам с нарушением зрения
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минтруд предложил предоставлять детям-инвалидам с изолированным нарушением сенсорной функции (зрения) вспомогательных средств реабилитации - брайлевский дисплей и программное обеспечение экранного доступа.
"Проект приказа Минтруда России
"О внесении изменений в некоторые приказы министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации" разработан в целях обеспечения возможности предоставления детям-инвалидам с изолированным нарушением сенсорной функции (зрения) вспомогательных средств реабилитации - брайлевский дисплей и программное обеспечение экранного доступа", - говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что дети-инвалиды по зрению, обучаются в специальных образовательных учреждениях по азбуке Брайля. Использование ими брайлевского дисплея и программного обеспечения экранного доступа позволяет организовать образовательный процесс, сформировать навыки письменной речи.
Также в процессе работы над проектом изучены относящиеся к теме приказа законодательство и иные нормативные акты РФ, а также практика применения соответствующих нормативных правовых актов (Федеральный законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г.№ 2347-р).
Подчёркивается, что принятие проекта приказа не потребует выделения дополнительных средств из бюджета РФ, реализация решений будет осуществляться в пределах соответствующих бюджетных ассигнований.