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Минтруд предложил предоставлять дисплей Брайля детям с нарушением зрения - РИА Новости, 26.04.2022
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Минтруд предложил предоставлять дисплей Брайля детям с нарушением зрения
Минтруд предложил предоставлять дисплей Брайля детям с нарушением зрения - РИА Новости, 26.04.2022
Минтруд предложил предоставлять дисплей Брайля детям с нарушением зрения
Минтруд предложил предоставлять детям-инвалидам с изолированным нарушением сенсорной функции (зрения) вспомогательных средств реабилитации - брайлевский дисплей РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:25
2022-04-26T17:25
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
правительство рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минтруд предложил предоставлять детям-инвалидам с изолированным нарушением сенсорной функции (зрения) вспомогательных средств реабилитации - брайлевский дисплей и программное обеспечение экранного доступа."Проект приказа Минтруда России "О внесении изменений в некоторые приказы министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации" разработан в целях обеспечения возможности предоставления детям-инвалидам с изолированным нарушением сенсорной функции (зрения) вспомогательных средств реабилитации - брайлевский дисплей и программное обеспечение экранного доступа", - говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Отмечается, что дети-инвалиды по зрению, обучаются в специальных образовательных учреждениях по азбуке Брайля. Использование ими брайлевского дисплея и программного обеспечения экранного доступа позволяет организовать образовательный процесс, сформировать навыки письменной речи.Также в процессе работы над проектом изучены относящиеся к теме приказа законодательство и иные нормативные акты РФ, а также практика применения соответствующих нормативных правовых актов (Федеральный законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г.№ 2347-р).Подчёркивается, что принятие проекта приказа не потребует выделения дополнительных средств из бюджета РФ, реализация решений будет осуществляться в пределах соответствующих бюджетных ассигнований.
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), правительство рф
17:25 26.04.2022
 
Минтруд предложил предоставлять дисплей Брайля детям с нарушением зрения

В Минтруда предложили предоставлять дисплей Брайля детям-инвалидам с нарушением зрения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минтруд предложил предоставлять детям-инвалидам с изолированным нарушением сенсорной функции (зрения) вспомогательных средств реабилитации - брайлевский дисплей и программное обеспечение экранного доступа.
"Проект приказа Минтруда России "О внесении изменений в некоторые приказы министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации" разработан в целях обеспечения возможности предоставления детям-инвалидам с изолированным нарушением сенсорной функции (зрения) вспомогательных средств реабилитации - брайлевский дисплей и программное обеспечение экранного доступа", - говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Отмечается, что дети-инвалиды по зрению, обучаются в специальных образовательных учреждениях по азбуке Брайля. Использование ими брайлевского дисплея и программного обеспечения экранного доступа позволяет организовать образовательный процесс, сформировать навыки письменной речи.
Также в процессе работы над проектом изучены относящиеся к теме приказа законодательство и иные нормативные акты РФ, а также практика применения соответствующих нормативных правовых актов (Федеральный законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г.№ 2347-р).
Подчёркивается, что принятие проекта приказа не потребует выделения дополнительных средств из бюджета РФ, реализация решений будет осуществляться в пределах соответствующих бюджетных ассигнований.
 
ОбществоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Правительство РФ
 
 
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