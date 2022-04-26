https://ria.ru/20220426/mery-1785453198.html
В МИД не исключили ответных мер на изъятие дипсобственности в Польше
В МИД не исключили ответных мер на изъятие дипсобственности в Польше - РИА Новости, 26.04.2022
В МИД не исключили ответных мер на изъятие дипсобственности в Польше
Москва не исключает принятие асимметричных мер в ответ на изъятие дипломатической собственности России в Польше, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:28
2022-04-26T10:28
2022-04-26T11:33
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
польша
россия
мария захарова
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МОСКВА, 26 апр-РИА Новости. Москва не исключает принятие асимметричных мер в ответ на изъятие дипломатической собственности России в Польше, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Что касается ответных мер: я хотела быть напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными, — сказала она в эфире радиостанции Радио России. — Соответственно ни один польский недружественный шаг, как и любой другой страны, не останется без ответа", — сказала она, не уточнив, каким он будет.
https://ria.ru/20220421/polsha-1784709942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, россия, мария захарова
10:28 26.04.2022 (обновлено: 11:33 26.04.2022)
В МИД не исключили ответных мер на изъятие дипсобственности в Польше
Захарова допустила ассиметричный ответ России на захват Польшей дипсобственности