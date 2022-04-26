https://ria.ru/20220426/mery-1785453198.html

В МИД не исключили ответных мер на изъятие дипсобственности в Польше

В МИД не исключили ответных мер на изъятие дипсобственности в Польше - РИА Новости, 26.04.2022

В МИД не исключили ответных мер на изъятие дипсобственности в Польше

Москва не исключает принятие асимметричных мер в ответ на изъятие дипломатической собственности России в Польше, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:28

2022-04-26T10:28

2022-04-26T11:33

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

польша

россия

мария захарова

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МОСКВА, 26 апр-РИА Новости. Москва не исключает принятие асимметричных мер в ответ на изъятие дипломатической собственности России в Польше, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Что касается ответных мер: я хотела быть напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными, — сказала она в эфире радиостанции Радио России. — Соответственно ни один польский недружественный шаг, как и любой другой страны, не останется без ответа", — сказала она, не уточнив, каким он будет.

https://ria.ru/20220421/polsha-1784709942.html

польша

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, россия, мария захарова