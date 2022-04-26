https://ria.ru/20220426/memorial-1785636848.html

Жители ульяновского поселка несут цветы к детсаду, где погибли три человека

Жители ульяновского поселка несут цветы к детсаду, где погибли три человека - РИА Новости, 26.04.2022

Жители ульяновского поселка несут цветы к детсаду, где погибли три человека

Жители поселка Вешкайма Ульяновской области устроили стихийный мемориал около детского сада, где преступник застрелил трех человек, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T22:17

2022-04-26T22:17

2022-04-26T22:17

происшествия

ульяновская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в детском саду в ульяновской области

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ВЕШКАЙМА (Ульяновская область), 26 апр - РИА Новости. Жители поселка Вешкайма Ульяновской области устроили стихийный мемориал около детского сада, где преступник застрелил трех человек, передает корреспондент РИА Новости.Люди несут к детскому саду цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи. На месте трагедии также появились таблички: "Дети, простите" и "Скорбим, помним, любим". Ворота, ведущие на территорию детского сада, закрыты, на месте происшествия дежурят сотрудники Росгвардии.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

https://ria.ru/20220426/detsad-1785632780.html

ульяновская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Стихийный мемориал на месте трагедии в поселке Вешкайма Жители поселка Вешкайма в Ульяновской области цветы и игрушки к детсаду, где преступник застрелил трех человек. 2022-04-26T22:17 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, ульяновская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в детском саду в ульяновской области