https://ria.ru/20220426/matkapital-1785517260.html
Совфед одобрил закон о расширении оснований на получение маткапитала отцами
Совфед одобрил закон о расширении оснований на получение маткапитала отцами - РИА Новости, 26.04.2022
Совфед одобрил закон о расширении оснований на получение маткапитала отцами
Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, направленный на расширение оснований на получение материнского капитала отцами. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:00
2022-04-26T14:00
2022-04-26T14:00
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материнский капитал
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, направленный на расширение оснований на получение материнского капитала отцами.Законом предлагается: распространить право на дополнительные меры господдержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ.Также законом предлагается ввести право на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Материнский капитал был проиндексирован с 1 февраля, его размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго - 693,1 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220414/matkapital-1783559577.html
https://ria.ru/20220302/matkapital-1776052557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, совет федерации рф, семья, материнский капитал
Совфед одобрил закон о расширении оснований на получение маткапитала отцами
Совфед одобрил закон о праве отцов на получение маткапитала при смерти матери ребенка