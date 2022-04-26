https://ria.ru/20220426/matkapital-1785517260.html

Совфед одобрил закон о расширении оснований на получение маткапитала отцами

Совфед одобрил закон о расширении оснований на получение маткапитала отцами - РИА Новости, 26.04.2022

Совфед одобрил закон о расширении оснований на получение маткапитала отцами

Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, направленный на расширение оснований на получение материнского капитала отцами. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:00

2022-04-26T14:00

2022-04-26T14:00

общество

россия

совет федерации рф

семья

материнский капитал

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, направленный на расширение оснований на получение материнского капитала отцами.Законом предлагается: распространить право на дополнительные меры господдержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ.Также законом предлагается ввести право на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Материнский капитал был проиндексирован с 1 февраля, его размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго - 693,1 тысячи рублей.

https://ria.ru/20220414/matkapital-1783559577.html

https://ria.ru/20220302/matkapital-1776052557.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, совет федерации рф, семья, материнский капитал