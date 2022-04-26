21:19 26.04.2022 (обновлено: 23:14 26.04.2022)
Офис Гутерреша: Путин согласен привлечь ООН к эвакуации людей с "Азовстали"
Офис Гутерреша: Путин согласился привлечь ООН к эвакуации гражданских с "Азовстали"
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
ООН, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился на участие Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с "Азовстали", заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Президент в принципе согласился на участие ООН и Международного Комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе", — отмечается в его комментарии.
Дюжаррик отметил, что этот вопрос еще предстоит обсудить Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерству обороны России.
Он также рассказал о других темах, поднимавшихся в разговоре Путина и Гутерреша.
"В ходе встречи тет-а-тет Генеральный секретарь подтвердил позицию ООН по Украине. Они обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта — в частности, в связи с ситуацией в Мариуполе", — сказал Дюжаррик.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.