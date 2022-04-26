https://ria.ru/20220426/mariupol-1785632246.html

Офис Гутерреша: Путин согласен привлечь ООН к эвакуации людей с "Азовстали"

Офис Гутерреша: Путин согласен привлечь ООН к эвакуации людей с "Азовстали" - РИА Новости, 26.04.2022

Офис Гутерреша: Путин согласен привлечь ООН к эвакуации людей с "Азовстали"

Президент России Владимир Путин согласился на участие Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T21:19

2022-04-26T21:19

2022-04-26T23:14

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ООН, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился на участие Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с "Азовстали", заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик."Президент в принципе согласился на участие ООН и Международного Комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе", — отмечается в его комментарии.Дюжаррик отметил, что этот вопрос еще предстоит обсудить Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерству обороны России.Он также рассказал о других темах, поднимавшихся в разговоре Путина и Гутерреша."В ходе встречи тет-а-тет Генеральный секретарь подтвердил позицию ООН по Украине. Они обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта — в частности, в связи с ситуацией в Мариуполе", — сказал Дюжаррик.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/mariupol-1785621938.html

https://ria.ru/20220426/putin-1785620695.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, оон, россия, мариуполь, украина, владимир путин