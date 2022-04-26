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Мировую премьеру фильма о братьях Марио перенесли - РИА Новости, 26.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220426/mario-1785448740.html
Мировую премьеру фильма о братьях Марио перенесли
Мировую премьеру фильма о братьях Марио перенесли - РИА Новости, 26.04.2022
Мировую премьеру фильма о братьях Марио перенесли
Создатель культовой серии видеоигр для приставок и консолей "Super Mario Bros." Сигэру Миямото объявил об изменении даты релиза анимационного фильма о братьях... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:21
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культура
новости культуры
nintendo
япония
северная америка
кино и сериалы
крис прэтт
сет роген
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ТОКИО, 26 апр — РИА Новости. Создатель культовой серии видеоигр для приставок и консолей "Super Mario Bros." Сигэру Миямото объявил об изменении даты релиза анимационного фильма о братьях Марио. Об этом он рассказал в на странице Twitter компании Nintendo"Это Миямото. После консультаций с нашим партнером Крисом в студии Illumination относительно выхода фильма о братьях Марио мы приняли решение перенести мировую премьеру на весну 2023 года. Новая дата выхода в Японии – 28 апреля, в Северной Америке – 7 апреля. Приношу свои извинения и прошу дать нам еще немного времени для того, чтобы сделать интересный фильм", — говорится в сообщении. Проект основан на видеоигре "Super Mario Bros.". Она была разработана в 1985 и внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая. Главный герой — водопроводчик Марио. Он отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти принцессу. Луиджи — его младший брат. Если к игре подключаются два пользователя, то второй участник может проходить испытания за него. Про героев "Super Mario Bros." уже снимали игровой фильм. В 1993 году вышла лента "Супербратья Марио", но она оказалась провальной.Изначально релиз анимационного фильма о братьях Марио был запланирован на 21 декабря 2022 года, пишет Polygon. Роли в проекте озвучили звезды Голливуда — Крис Прэтт, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк, Сет Роген и другие.Студия Illumination известна широкой аудитории по анимационным проектам "Миньоны" и "Гадкий я".
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новости культуры, nintendo , япония, северная америка, кино и сериалы, крис прэтт, сет роген, джек блэк, голливуд
11:21 26.04.2022
 
Мировую премьеру фильма о братьях Марио перенесли

Мировая премьера фильма о братьях Марио перенесена на весну 2023, заявил Сигэру Миямото

© AFP 2022 / Timothy A. ClaryПерсонаж Марио из игры "Супербратья Марио"
Персонаж Марио из игры Супербратья Марио - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / Timothy A. Clary
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 апр — РИА Новости. Создатель культовой серии видеоигр для приставок и консолей "Super Mario Bros." Сигэру Миямото объявил об изменении даты релиза анимационного фильма о братьях Марио. Об этом он рассказал в на странице Twitter компании Nintendo
"Это Миямото. После консультаций с нашим партнером Крисом в студии Illumination относительно выхода фильма о братьях Марио мы приняли решение перенести мировую премьеру на весну 2023 года. Новая дата выхода в Японии – 28 апреля, в Северной Америке – 7 апреля. Приношу свои извинения и прошу дать нам еще немного времени для того, чтобы сделать интересный фильм", — говорится в сообщении.
Проект основан на видеоигре "Super Mario Bros.". Она была разработана в 1985 и внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая. Главный герой — водопроводчик Марио. Он отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти принцессу. Луиджи — его младший брат. Если к игре подключаются два пользователя, то второй участник может проходить испытания за него.
Про героев "Super Mario Bros." уже снимали игровой фильм. В 1993 году вышла лента "Супербратья Марио", но она оказалась провальной.
Изначально релиз анимационного фильма о братьях Марио был запланирован на 21 декабря 2022 года, пишет Polygon. Роли в проекте озвучили звезды Голливуда — Крис Прэтт, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк, Сет Роген и другие.
Студия Illumination известна широкой аудитории по анимационным проектам "Миньоны" и "Гадкий я".
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