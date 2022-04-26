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Краснов рассказал об итогах прокурорских проверок угольных шахт и резервов - РИА Новости, 26.04.2022
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Краснов рассказал об итогах прокурорских проверок угольных шахт и резервов
Краснов рассказал об итогах прокурорских проверок угольных шахт и резервов - РИА Новости, 26.04.2022
Краснов рассказал об итогах прокурорских проверок угольных шахт и резервов
Проверки, проведенные на предприятиях угольной отрасли после взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, привели к возбуждению более 20 уголовных дел, сообщил... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:22
2022-04-26T12:22
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
совет федерации рф
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Проверки, проведенные на предприятиях угольной отрасли после взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, привели к возбуждению более 20 уголовных дел, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совфеде."По моему поручению были организованы проверки всех угольных шахт и разрезов. Они показали, что владельцы предприятий при попустительстве контролирующих органов грубо пренебрегали нормативными требованиями. Зачастую шахтеры были вынуждены работать на кабальных условиях, без средств индивидуальной защиты. Не соблюдался режим труда и отдыха", - сказал Краснов."Всего выявлено 3 тысячи нарушений законов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 500 юридических и должностных лиц. Расследуется более 20 уголовных дел, в том числе коррупционной направленности", - добавил генпрокурор.В конце ноября 2021 года в шахте "Листвяжная", когда под землей находились 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. В общей сложности жертвами трагедии стал 51 человек.
https://ria.ru/20220412/posobiya-1783220286.html
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генеральная прокуратура рф, игорь краснов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, совет федерации рф, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
12:22 26.04.2022
 
Краснов рассказал об итогах прокурорских проверок угольных шахт и резервов

Краснов: после проверок на предприятиях угольной отрасли возбудили более 20 уголовных дел

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМужчина на проходной на шахте "Комсомолец" в Ленинске-Кузнецком
Мужчина на проходной на шахте Комсомолец в Ленинске-Кузнецком - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Мужчина на проходной на шахте "Комсомолец" в Ленинске-Кузнецком. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Проверки, проведенные на предприятиях угольной отрасли после взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, привели к возбуждению более 20 уголовных дел, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совфеде.
"По моему поручению были организованы проверки всех угольных шахт и разрезов. Они показали, что владельцы предприятий при попустительстве контролирующих органов грубо пренебрегали нормативными требованиями. Зачастую шахтеры были вынуждены работать на кабальных условиях, без средств индивидуальной защиты. Не соблюдался режим труда и отдыха", - сказал Краснов.
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"Всего выявлено 3 тысячи нарушений законов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 500 юридических и должностных лиц. Расследуется более 20 уголовных дел, в том числе коррупционной направленности", - добавил генпрокурор.
В конце ноября 2021 года в шахте "Листвяжная", когда под землей находились 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. В общей сложности жертвами трагедии стал 51 человек.
 
Генеральная прокуратура РФИгорь КрасновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияСовет Федерации РФАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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