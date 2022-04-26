https://ria.ru/20220426/listvyazhnaya-1785488370.html

Краснов рассказал об итогах прокурорских проверок угольных шахт и резервов

Краснов рассказал об итогах прокурорских проверок угольных шахт и резервов - РИА Новости, 26.04.2022

Краснов рассказал об итогах прокурорских проверок угольных шахт и резервов

Проверки, проведенные на предприятиях угольной отрасли после взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, привели к возбуждению более 20 уголовных дел, сообщил... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:22

2022-04-26T12:22

2022-04-26T12:22

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

совет федерации рф

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Проверки, проведенные на предприятиях угольной отрасли после взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, привели к возбуждению более 20 уголовных дел, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совфеде."По моему поручению были организованы проверки всех угольных шахт и разрезов. Они показали, что владельцы предприятий при попустительстве контролирующих органов грубо пренебрегали нормативными требованиями. Зачастую шахтеры были вынуждены работать на кабальных условиях, без средств индивидуальной защиты. Не соблюдался режим труда и отдыха", - сказал Краснов."Всего выявлено 3 тысячи нарушений законов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 500 юридических и должностных лиц. Расследуется более 20 уголовных дел, в том числе коррупционной направленности", - добавил генпрокурор.В конце ноября 2021 года в шахте "Листвяжная", когда под землей находились 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. В общей сложности жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20220412/posobiya-1783220286.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

генеральная прокуратура рф, игорь краснов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, совет федерации рф, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе