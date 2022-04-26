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В Кремле ответили на вопрос о новом лидере ЛДПР - РИА Новости, 26.04.2022
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В Кремле ответили на вопрос о новом лидере ЛДПР
В Кремле ответили на вопрос о новом лидере ЛДПР - РИА Новости, 26.04.2022
В Кремле ответили на вопрос о новом лидере ЛДПР
Партия ЛДПР должна сама решать вопрос о новом лидере, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:47
2022-04-26T12:53
политика
лдпр
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Партия ЛДПР должна сама решать вопрос о новом лидере, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В первую очередь это вопрос самой партии. Конечно, больше связано с внутрипартийными процессами… Я подчеркиваю, главным образом это должна определиться и решить сама партия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласовывается ли вопрос избрания нового лидера ЛДПР с Кремлем.
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политика, лдпр, россия, дмитрий песков
12:47 26.04.2022 (обновлено: 12:53 26.04.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о новом лидере ЛДПР

Пресс-секретарь президента Песков: ЛДПР должна сама решать вопрос о новом лидере партии

© Рамиль СитдиковУчастники съезда партии ЛДПР
Участники съезда партии ЛДПР
© Рамиль Ситдиков
Участники съезда партии ЛДПР . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Партия ЛДПР должна сама решать вопрос о новом лидере, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В первую очередь это вопрос самой партии. Конечно, больше связано с внутрипартийными процессами… Я подчеркиваю, главным образом это должна определиться и решить сама партия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласовывается ли вопрос избрания нового лидера ЛДПР с Кремлем.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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