https://ria.ru/20220426/ldpr-1785495754.html

В Кремле ответили на вопрос о новом лидере ЛДПР

В Кремле ответили на вопрос о новом лидере ЛДПР - РИА Новости, 26.04.2022

В Кремле ответили на вопрос о новом лидере ЛДПР

Партия ЛДПР должна сама решать вопрос о новом лидере, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:47

2022-04-26T12:47

2022-04-26T12:53

политика

лдпр

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Партия ЛДПР должна сама решать вопрос о новом лидере, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В первую очередь это вопрос самой партии. Конечно, больше связано с внутрипартийными процессами… Я подчеркиваю, главным образом это должна определиться и решить сама партия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласовывается ли вопрос избрания нового лидера ЛДПР с Кремлем.

https://ria.ru/20220425/ldpr-1785288927.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, лдпр, россия, дмитрий песков