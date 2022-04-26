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Курс евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года - РИА Новости, 26.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220426/kurs-1785448026.html
Курс евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года
Курс евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года - РИА Новости, 26.04.2022
Курс евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года
Рубль на открытии сессии растет к основным валютам, евро впервые с марта 2020 года опускался ниже 76 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:06
2022-04-26T11:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
евро
доллар
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Рубль на открытии сессии растет к основным валютам, евро впервые с марта 2020 года опускался ниже 76 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.Так, курс доллара расчетами "завтра" к 10:08 мск снижается на 70 копеек, до 72,43 рубля, евро — на 85 копеек, до 76,31 рубля.Минутами ранее курс европейской валюты падал до 75,95 рубля.Рынок акций по индексу Мосбиржи в начале торгов вторника растет на 0,63 процента — до 2199,3 пункта, индекс РТС — на 1,63 процента (до 956,12 пункта).Мировые цены на нефть растут примерно на один процент после трех торговых сессий снижения.По состоянию на 08:16 мск цена июльских фьючерсов на марку Brent увеличивается на 1,16 процента, до 103,34 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,94 процента, до 99,48 доллара.За предыдущие три торговые сессии Brent суммарно подешевела на 5,7 процента, WTI — на пять процентов.
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экономика, московская биржа, россия, евро, доллар, курс рубля, курс доллара
10:06 26.04.2022 (обновлено: 11:05 26.04.2022)
 
Курс евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года

Курс евро упал до 75,95 рубля, опустившись ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России и Европейского Союза
Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Рубль на открытии сессии растет к основным валютам, евро впервые с марта 2020 года опускался ниже 76 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Так, курс доллара расчетами "завтра" к 10:08 мск снижается на 70 копеек, до 72,43 рубля, евро — на 85 копеек, до 76,31 рубля.
Минутами ранее курс европейской валюты падал до 75,95 рубля.
Рынок акций по индексу Мосбиржи в начале торгов вторника растет на 0,63 процента — до 2199,3 пункта, индекс РТС — на 1,63 процента (до 956,12 пункта).
Мировые цены на нефть растут примерно на один процент после трех торговых сессий снижения.
По состоянию на 08:16 мск цена июльских фьючерсов на марку Brent увеличивается на 1,16 процента, до 103,34 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,94 процента, до 99,48 доллара.
За предыдущие три торговые сессии Brent суммарно подешевела на 5,7 процента, WTI — на пять процентов.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
03:37
В ФРГ заявили, что центробанки начнут "прятать" свои долларовые резервы
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияевроДолларКурс рубляКурс доллара
 
 
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