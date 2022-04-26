https://ria.ru/20220426/kuleba-1785640899.html

Украинские войска переходят на натовские стандарты оружия, заявил Кулеба

Украинские войска переходят на натовские стандарты оружия, заявил Кулеба - РИА Новости, 26.04.2022

Украинские войска переходят на натовские стандарты оружия, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские войска переходят на натовские стандарты оружия. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T23:13

2022-04-26T23:13

2022-04-26T23:13

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские войска переходят на натовские стандарты оружия.Президент США Джо Байден ранее сообщал, что запросит конгресс о дополнительных средствах на военную помощь Украине. В четверг он объявил о дополнительной военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Новая военная помощь Украине включает в том числе "десятки" гаубиц и тактические дроны."Что касается оружия... Могу сказать одно: украинской армии будет чем воевать. Мы перешли в абсолютно новую фазу… перевод ВСУ на натовское оружие, натовский стандарт, и это уже происходит. Все началось с одиночных шагов и решений. Президент смог убедить президента Байдена в первую очередь, что пришло время это сделать. И к нам поехали сначала гаубицы, но это только начало. К нам поедет гораздо больше", - сказал Кулеба в видеообращении в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).США за последние месяцы поставили оружия и боеприпасов Украине на сумму в четыре миллиарда долларов, а американские союзники ее практически удвоили. Последние партии включают танки, артиллерию, ударные беспилотники и вертолеты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220426/stoun-1785637577.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, сша, вооруженные силы украины, в мире