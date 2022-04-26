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Украинские войска переходят на натовские стандарты оружия, заявил Кулеба - РИА Новости, 26.04.2022
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Украинские войска переходят на натовские стандарты оружия, заявил Кулеба
Украинские войска переходят на натовские стандарты оружия, заявил Кулеба - РИА Новости, 26.04.2022
Украинские войска переходят на натовские стандарты оружия, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские войска переходят на натовские стандарты оружия. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T23:13
2022-04-26T23:13
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вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские войска переходят на натовские стандарты оружия.Президент США Джо Байден ранее сообщал, что запросит конгресс о дополнительных средствах на военную помощь Украине. В четверг он объявил о дополнительной военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Новая военная помощь Украине включает в том числе "десятки" гаубиц и тактические дроны."Что касается оружия... Могу сказать одно: украинской армии будет чем воевать. Мы перешли в абсолютно новую фазу… перевод ВСУ на натовское оружие, натовский стандарт, и это уже происходит. Все началось с одиночных шагов и решений. Президент смог убедить президента Байдена в первую очередь, что пришло время это сделать. И к нам поехали сначала гаубицы, но это только начало. К нам поедет гораздо больше", - сказал Кулеба в видеообращении в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).США за последние месяцы поставили оружия и боеприпасов Украине на сумму в четыре миллиарда долларов, а американские союзники ее практически удвоили. Последние партии включают танки, артиллерию, ударные беспилотники и вертолеты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, сша, вооруженные силы украины, в мире
23:13 26.04.2022
 
Украинские войска переходят на натовские стандарты оружия, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба: украинские войска переходят на натовские стандарты оружия

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские войска переходят на натовские стандарты оружия.
Президент США Джо Байден ранее сообщал, что запросит конгресс о дополнительных средствах на военную помощь Украине. В четверг он объявил о дополнительной военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Новая военная помощь Украине включает в том числе "десятки" гаубиц и тактические дроны.
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 22:23
Оливер Стоун назвал главную цель США на Украине
"Что касается оружия... Могу сказать одно: украинской армии будет чем воевать. Мы перешли в абсолютно новую фазу… перевод ВСУ на натовское оружие, натовский стандарт, и это уже происходит. Все началось с одиночных шагов и решений. Президент смог убедить президента Байдена в первую очередь, что пришло время это сделать. И к нам поехали сначала гаубицы, но это только начало. К нам поедет гораздо больше", - сказал Кулеба в видеообращении в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
США за последние месяцы поставили оружия и боеприпасов Украине на сумму в четыре миллиарда долларов, а американские союзники ее практически удвоили. Последние партии включают танки, артиллерию, ударные беспилотники и вертолеты.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 21:57
В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
УкраинаСШАВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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