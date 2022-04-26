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На севере Крыма продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/krym-1785488541.html
На севере Крыма продлили желтый уровень террористической опасности
На севере Крыма продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 26.04.2022
На севере Крыма продлили желтый уровень террористической опасности
Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого ("желтого") уровня террористической опасности на севере Крыма до 11 мая и ввел его на объектах крымской... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:22
2022-04-26T12:34
обострение ситуации в днр и лнр
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого ("желтого") уровня террористической опасности на севере Крыма до 11 мая и ввел его на объектах крымской инфраструктуры."Желтый" уровень террористической опасности был введен в нескольких районах и городах на севере Крыма с 20.00 мск 11 апреля сроком на 15 суток."Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 26 апреля 2022 года до 20 часов 00 минут 11 мая 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым… высокого ("желтого") уровня террористической опасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что действие "желтого" уровня опасности вводится на подведомственных объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики.Аксенов добавил, что правоохранителями и органами безопасности и власти Крыма принимаются все необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.
https://ria.ru/20220425/opasnost-1785372914.html
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республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
12:22 26.04.2022 (обновлено: 12:34 26.04.2022)
 
На севере Крыма продлили желтый уровень террористической опасности

Аксенов продлил желтый уровень террористической опасности на севере Крыма до 11 мая

© РИА Новости / Макс ВетровВид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого ("желтого") уровня террористической опасности на севере Крыма до 11 мая и ввел его на объектах крымской инфраструктуры.
"Желтый" уровень террористической опасности был введен в нескольких районах и городах на севере Крыма с 20.00 мск 11 апреля сроком на 15 суток.
"Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 26 апреля 2022 года до 20 часов 00 минут 11 мая 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым… высокого ("желтого") уровня террористической опасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что действие "желтого" уровня опасности вводится на подведомственных объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики.
Аксенов добавил, что правоохранителями и органами безопасности и власти Крыма принимаются все необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.
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