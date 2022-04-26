https://ria.ru/20220426/krym-1785488541.html

На севере Крыма продлили желтый уровень террористической опасности

На севере Крыма продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 26.04.2022

На севере Крыма продлили желтый уровень террористической опасности

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого ("желтого") уровня террористической опасности на севере Крыма до 11 мая и ввел его на объектах крымской... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:22

2022-04-26T12:22

2022-04-26T12:34

обострение ситуации в днр и лнр

республика крым

происшествия

сергей аксенов (политик)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого ("желтого") уровня террористической опасности на севере Крыма до 11 мая и ввел его на объектах крымской инфраструктуры."Желтый" уровень террористической опасности был введен в нескольких районах и городах на севере Крыма с 20.00 мск 11 апреля сроком на 15 суток."Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 26 апреля 2022 года до 20 часов 00 минут 11 мая 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым… высокого ("желтого") уровня террористической опасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что действие "желтого" уровня опасности вводится на подведомственных объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики.Аксенов добавил, что правоохранителями и органами безопасности и власти Крыма принимаются все необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

https://ria.ru/20220425/opasnost-1785372914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр