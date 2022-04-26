12:22 26.04.2022 (обновлено: 12:34 26.04.2022)
На севере Крыма продлили желтый уровень террористической опасности
Аксенов продлил желтый уровень террористической опасности на севере Крыма до 11 мая
© РИА Новости / Макс ВетровВид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого ("желтого") уровня террористической опасности на севере Крыма до 11 мая и ввел его на объектах крымской инфраструктуры.
"Желтый" уровень террористической опасности был введен в нескольких районах и городах на севере Крыма с 20.00 мск 11 апреля сроком на 15 суток.
"Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 26 апреля 2022 года до 20 часов 00 минут 11 мая 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым… высокого ("желтого") уровня террористической опасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что действие "желтого" уровня опасности вводится на подведомственных объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики.
Аксенов добавил, что правоохранителями и органами безопасности и власти Крыма принимаются все необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.