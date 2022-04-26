18:09 26.04.2022 (обновлено: 18:31 26.04.2022)
Мир уходит в невиданный продовольственный кризис, заявил Патрушев
Секретарь СБ Патрушев: мир из-за санкций уходит в невиданный продовольственный кризис
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мир из-за антироссийских санкций Запада погружается в невиданный продовольственный кризис, десятки миллионов людей окажутся на грани голода, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"На фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис. Десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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"Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис. Политические институты, наднациональные объединения, экономика, культура, традиции могут уйти в прошлое", - сказал секретарь Совбеза.
Также секретарь Совета безопасности отметил, что благодаря разработанной Совбезом доктрине продовольственной безопасности "удалось провести точные расчеты и повысить самообеспеченность нашей страны основными видами продовольствия". "Это очень серьезное достижение, которого нашей стране полностью не удавалось добиться на протяжении всего XX века. Поэтому все попытки западников переложить на Россию ответственность за спровоцированный ими же глобальный продовольственный кризис заведомо обречены на провал", - сказал Патрушев.
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