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В Германии предупредили о крупнейшем в мировой истории кризисе в 2023 году - РИА Новости, 26.04.2022
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Грядет крупнейший кризис в истории человечества
В Германии предупредили о крупнейшем в мировой истории кризисе в 2023 году - РИА Новости, 26.04.2022
Грядет крупнейший кризис в истории человечества
Нарушение цепочек поставок из-за украинского кризиса приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточно урожая, говорится в... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T09:35
2022-04-26T11:54
в мире
европа
германия
белоруссия
оон
урал
санкции в отношении россии
дэвид бизли
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Нарушение цепочек поставок из-за украинского кризиса приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточно урожая, говорится в статье в немецком издании Compact.Его точку зрения разделяет экономист Матин Каим, по мнению которого мировой голод может затронуть до ста миллионов человек.Как отметил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, нехватка продуктов питания спровоцирует масштабные миграционные потоки, на фоне которых кризис 2015 года "будет похож на летний пикник".Особую важность для европейских стран представляют калийные комбинаты по производству удобрений на Урале и в Белоруссии, которые сейчас находятся под западными санкциями. В качестве замены предлагается использовать азотные удобрения, но, как пишет издание, из-за подорожания газа их нельзя будет производить по доступным ценам.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.Также в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство населения. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.
https://ria.ru/20220408/fao-1782575086.html
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в мире, европа, германия, белоруссия, оон, урал, санкции в отношении россии, дэвид бизли
09:35 26.04.2022 (обновлено: 11:54 26.04.2022)
 
В Германии предупредили о крупнейшем в мировой истории кризисе в 2023 году

Экономист Каим: мировой голод может затронуть до ста миллионов человек в 2023 году

© AP Photo / David J. PhillipПустые полки в продуктовом магазине
Пустые полки в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / David J. Phillip
Пустые полки в продуктовом магазине . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Нарушение цепочек поставок из-за украинского кризиса приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточно урожая, говорится в статье в немецком издании Compact.
"В следующем году нас ждет один из крупнейших продовольственных кризисов в истории человечества", — приводит издание слова главы отдела в химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer AG Маттиаса Бернингера.
Его точку зрения разделяет экономист Матин Каим, по мнению которого мировой голод может затронуть до ста миллионов человек.
Как отметил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, нехватка продуктов питания спровоцирует масштабные миграционные потоки, на фоне которых кризис 2015 года "будет похож на летний пикник".
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Особую важность для европейских стран представляют калийные комбинаты по производству удобрений на Урале и в Белоруссии, которые сейчас находятся под западными санкциями. В качестве замены предлагается использовать азотные удобрения, но, как пишет издание, из-за подорожания газа их нельзя будет производить по доступным ценам.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
Также в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство населения. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.
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25 марта, 16:07Авторы
Ну что, съели? Запад "насанкционировал" себе продовольственный кризис
 
В миреЕвропаГерманияБелоруссияООНУралСанкции в отношении РоссииДэвид Бизли
 
 
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