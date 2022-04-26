https://ria.ru/20220426/krizis-1785440196.html

Грядет крупнейший кризис в истории человечества

В Германии предупредили о крупнейшем в мировой истории кризисе в 2023 году - РИА Новости, 26.04.2022

Грядет крупнейший кризис в истории человечества

Нарушение цепочек поставок из-за украинского кризиса приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточно урожая, говорится в... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:35

2022-04-26T09:35

2022-04-26T11:54

в мире

европа

германия

белоруссия

оон

урал

санкции в отношении россии

дэвид бизли

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Нарушение цепочек поставок из-за украинского кризиса приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточно урожая, говорится в статье в немецком издании Compact.Его точку зрения разделяет экономист Матин Каим, по мнению которого мировой голод может затронуть до ста миллионов человек.Как отметил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, нехватка продуктов питания спровоцирует масштабные миграционные потоки, на фоне которых кризис 2015 года "будет похож на летний пикник".Особую важность для европейских стран представляют калийные комбинаты по производству удобрений на Урале и в Белоруссии, которые сейчас находятся под западными санкциями. В качестве замены предлагается использовать азотные удобрения, но, как пишет издание, из-за подорожания газа их нельзя будет производить по доступным ценам.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.Также в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство населения. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.

https://ria.ru/20220408/fao-1782575086.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/krizis-1780098127.html

европа

германия

белоруссия

урал

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, европа, германия, белоруссия, оон, урал, санкции в отношении россии, дэвид бизли