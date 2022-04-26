https://ria.ru/20220426/koridory-1785630029.html

Путин заверил генсека ООН, что гуманитарные коридоры на Украине работают

Путин заверил генсека ООН, что гуманитарные коридоры на Украине работают - РИА Новости, 26.04.2022

Путин заверил генсека ООН, что гуманитарные коридоры на Украине работают

Президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что того ввели в заблуждение о недействующих гуманитарных коридорах - они... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T20:58

2022-04-26T20:58

2022-04-26T20:58

обострение ситуации в днр и лнр

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оон

владимир путин

антониу гутерреш

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что того ввели в заблуждение о недействующих гуманитарных коридорах - они работают."Вы говорите о том, что гуманитарные коридоры России не действуют, господин генеральный секретарь, Вас ввели в заблуждение. Эти гуманитарные коридоры действуют. В Мариуполе вышло при нашем содействии свыше 100 тысяч человек, 130 или 140 тысяч человек вышло, и они могут ехать куда угодно. Кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину - куда угодно, мы их не держим, оказываем всяческую помощь и поддержку. То же самое могут сделать и гражданские лица, если они есть на территории "Азовстали" - они могут выйти и все", - сказал Путин.Пример цивилизованного отношения к этим людям очевиден, подчеркнул Путин и предложил генсеку ООН поговорить с этими людьми.

https://ria.ru/20220426/putin-1785623459.html

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мариуполь

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

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