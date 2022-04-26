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Путин заверил генсека ООН, что гуманитарные коридоры на Украине работают - РИА Новости, 26.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/koridory-1785630029.html
Путин заверил генсека ООН, что гуманитарные коридоры на Украине работают
Путин заверил генсека ООН, что гуманитарные коридоры на Украине работают - РИА Новости, 26.04.2022
Путин заверил генсека ООН, что гуманитарные коридоры на Украине работают
Президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что того ввели в заблуждение о недействующих гуманитарных коридорах - они... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T20:58
2022-04-26T20:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
мариуполь
украина
оон
владимир путин
антониу гутерреш
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что того ввели в заблуждение о недействующих гуманитарных коридорах - они работают."Вы говорите о том, что гуманитарные коридоры России не действуют, господин генеральный секретарь, Вас ввели в заблуждение. Эти гуманитарные коридоры действуют. В Мариуполе вышло при нашем содействии свыше 100 тысяч человек, 130 или 140 тысяч человек вышло, и они могут ехать куда угодно. Кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину - куда угодно, мы их не держим, оказываем всяческую помощь и поддержку. То же самое могут сделать и гражданские лица, если они есть на территории "Азовстали" - они могут выйти и все", - сказал Путин.Пример цивилизованного отношения к этим людям очевиден, подчеркнул Путин и предложил генсеку ООН поговорить с этими людьми.
https://ria.ru/20220426/putin-1785623459.html
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в мире, россия, мариуполь, украина, оон, владимир путин, антониу гутерреш, ситуация в днр и лнр
20:58 26.04.2022
 
Путин заверил генсека ООН, что гуманитарные коридоры на Украине работают

Путин заверил генсека ООН Гутерреша, что гуманитарные коридоры на Украине работают

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что того ввели в заблуждение о недействующих гуманитарных коридорах - они работают.
"Вы говорите о том, что гуманитарные коридоры России не действуют, господин генеральный секретарь, Вас ввели в заблуждение. Эти гуманитарные коридоры действуют. В Мариуполе вышло при нашем содействии свыше 100 тысяч человек, 130 или 140 тысяч человек вышло, и они могут ехать куда угодно. Кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину - куда угодно, мы их не держим, оказываем всяческую помощь и поддержку. То же самое могут сделать и гражданские лица, если они есть на территории "Азовстали" - они могут выйти и все", - сказал Путин.
Пример цивилизованного отношения к этим людям очевиден, подчеркнул Путин и предложил генсеку ООН поговорить с этими людьми.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 20:10
Путин: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМариупольУкраинаООНВладимир ПутинАнтониу ГутеррешСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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