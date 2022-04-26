https://ria.ru/20220426/kndr-1785430022.html

Ким Чен Ын заявил, что КНДР уничтожит любую нападающую силу

Ким Чен Ын заявил, что КНДР уничтожит любую нападающую силу - РИА Новости, 26.04.2022

Ким Чен Ын заявил, что КНДР уничтожит любую нападающую силу

Лидер Северной Кореи на параде в честь 90-летия основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля заявил, что КНДР уничтожит любую силу, которая попытается... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T07:14

2022-04-26T07:14

2022-04-26T07:14

в мире

пхеньян

ким чен ын

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СЕУЛ, 26 апр – РИА Новости. Лидер Северной Кореи на параде в честь 90-летия основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля заявил, что КНДР уничтожит любую силу, которая попытается начать военный конфликт, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Парад прошел в Северной Корее в понедельник примерно с 22.00 (16.00 мск) на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Южнокорейские СМИ сообщали, что Пхеньян мобилизовал около 20 тысяч солдат и технику. На репетициях парада якобы наблюдались более 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету "Хвасон-8", недавно испытанную Пхеньяном межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-17" и баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ).

https://ria.ru/20220426/kndr-1785428253.html

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в мире, пхеньян, ким чен ын