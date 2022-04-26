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Ким Чен Ын заявил, что КНДР уничтожит любую нападающую силу - РИА Новости, 26.04.2022
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Ким Чен Ын заявил, что КНДР уничтожит любую нападающую силу
Ким Чен Ын заявил, что КНДР уничтожит любую нападающую силу - РИА Новости, 26.04.2022
Ким Чен Ын заявил, что КНДР уничтожит любую нападающую силу
Лидер Северной Кореи на параде в честь 90-летия основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля заявил, что КНДР уничтожит любую силу, которая попытается... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T07:14
2022-04-26T07:14
в мире
пхеньян
ким чен ын
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СЕУЛ, 26 апр – РИА Новости. Лидер Северной Кореи на параде в честь 90-летия основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля заявил, что КНДР уничтожит любую силу, которая попытается начать военный конфликт, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Парад прошел в Северной Корее в понедельник примерно с 22.00 (16.00 мск) на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Южнокорейские СМИ сообщали, что Пхеньян мобилизовал около 20 тысяч солдат и технику. На репетициях парада якобы наблюдались более 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету "Хвасон-8", недавно испытанную Пхеньяном межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-17" и баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ).
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в мире, пхеньян, ким чен ын
07:14 26.04.2022
 
Ким Чен Ын заявил, что КНДР уничтожит любую нападающую силу

Глава КНДР Ким Чен Ын: Пхеньян уничтожит любую нападающую силу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
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СЕУЛ, 26 апр – РИА Новости. Лидер Северной Кореи на параде в честь 90-летия основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля заявил, что КНДР уничтожит любую силу, которая попытается начать военный конфликт, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Сейчас наши военные силы готовы к любой битве. Мы уничтожим любую силу, которая попытается (начать - ред.) военный конфликт с КНДР", — заявил Ким Чен Ын.
Парад прошел в Северной Корее в понедельник примерно с 22.00 (16.00 мск) на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Южнокорейские СМИ сообщали, что Пхеньян мобилизовал около 20 тысяч солдат и технику. На репетициях парада якобы наблюдались более 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету "Хвасон-8", недавно испытанную Пхеньяном межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-17" и баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ).
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде в честь годовщины основания Корейской народной армии. 25 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
06:01
Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы
 
В миреПхеньянКим Чен Ын
 
 
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