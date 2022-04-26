Ким Чен Ын заявил, что КНДР уничтожит любую нападающую силу
Глава КНДР Ким Чен Ын: Пхеньян уничтожит любую нападающую силу
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 26 апр – РИА Новости. Лидер Северной Кореи на параде в честь 90-летия основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля заявил, что КНДР уничтожит любую силу, которая попытается начать военный конфликт, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Сейчас наши военные силы готовы к любой битве. Мы уничтожим любую силу, которая попытается (начать - ред.) военный конфликт с КНДР", — заявил Ким Чен Ын.
Парад прошел в Северной Корее в понедельник примерно с 22.00 (16.00 мск) на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Южнокорейские СМИ сообщали, что Пхеньян мобилизовал около 20 тысяч солдат и технику. На репетициях парада якобы наблюдались более 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету "Хвасон-8", недавно испытанную Пхеньяном межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-17" и баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ).