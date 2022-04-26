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Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы - РИА Новости, 26.04.2022
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Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы
Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы - РИА Новости, 26.04.2022
Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы
Лидер Северной Кореи на параде в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T06:01
2022-04-26T10:35
кндр (северная корея)
в мире
ким чен ын
пхеньян
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СЕУЛ, 26 апр — РИА Новости. Лидер Северной Кореи на параде в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).По его словам, Северная Корея примет усилия, чтобы быть готовой в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия."В особенности необходимо количественно и качественно укреплять ядерные силы, символ и основу нашей военной мощи, чтобы в случае войны иметь возможность использовать их в качестве инструмента в разнообразных операция с разными целями и проявить способность к ядерному сражению", — пояснил Ким Чен Ын.Северокорейский лидер также отметил, что, хотя основная функция ядерного оружия — это "предотвращение войны", его предназначение не может ограничиваться только этим."Если какая-то сила покусится на наши основные интересы, невозможно будет не использовать вторую неожиданную функцию наших ядерных сил", — заявил Ким Чен Ын.Парад прошел в Северной Корее в понедельник примерно с 22.00 (16.00 мск) на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Южнокорейские СМИ сообщали, что Пхеньян мобилизовал около 20 тысяч солдат и технику. По их информации, на репетициях можно было увидеть более 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету "Хвасон-8", недавно испытанную Пхеньяном межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-17" и баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ).
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кндр (северная корея), в мире, ким чен ын, пхеньян
06:01 26.04.2022 (обновлено: 10:35 26.04.2022)
 
Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы

Лидер КНДР Ким Чен Ын: Пхеньян продолжит укреплять свои ядерные силы

© AFP 2022 / KCNA VIA KNSЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде в честь годовщины основания Корейской народной армии. 25 апреля 2022
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде в честь годовщины основания Корейской народной армии. 25 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде в честь годовщины основания Корейской народной армии. 25 апреля 2022
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СЕУЛ, 26 апр — РИА Новости. Лидер Северной Кореи на параде в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Мы будем принимать меры для еще большего развития и усиления ядерных сил, которыми обладает КНДР, на максимальной скорости", — заявил Ким Чен Ын.
По его словам, Северная Корея примет усилия, чтобы быть готовой в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия.
"В особенности необходимо количественно и качественно укреплять ядерные силы, символ и основу нашей военной мощи, чтобы в случае войны иметь возможность использовать их в качестве инструмента в разнообразных операция с разными целями и проявить способность к ядерному сражению", — пояснил Ким Чен Ын.
Северокорейский лидер также отметил, что, хотя основная функция ядерного оружия — это "предотвращение войны", его предназначение не может ограничиваться только этим.
"Если какая-то сила покусится на наши основные интересы, невозможно будет не использовать вторую неожиданную функцию наших ядерных сил", — заявил Ким Чен Ын.
Парад прошел в Северной Корее в понедельник примерно с 22.00 (16.00 мск) на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Южнокорейские СМИ сообщали, что Пхеньян мобилизовал около 20 тысяч солдат и технику. По их информации, на репетициях можно было увидеть более 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету "Хвасон-8", недавно испытанную Пхеньяном межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-17" и баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ).
Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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