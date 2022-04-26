https://ria.ru/20220426/kndr-1785428253.html

Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы

Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы - РИА Новости, 26.04.2022

Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы

Лидер Северной Кореи на параде в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T06:01

2022-04-26T06:01

2022-04-26T10:35

кндр (северная корея)

в мире

ким чен ын

пхеньян

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СЕУЛ, 26 апр — РИА Новости. Лидер Северной Кореи на параде в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).По его словам, Северная Корея примет усилия, чтобы быть готовой в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия."В особенности необходимо количественно и качественно укреплять ядерные силы, символ и основу нашей военной мощи, чтобы в случае войны иметь возможность использовать их в качестве инструмента в разнообразных операция с разными целями и проявить способность к ядерному сражению", — пояснил Ким Чен Ын.Северокорейский лидер также отметил, что, хотя основная функция ядерного оружия — это "предотвращение войны", его предназначение не может ограничиваться только этим."Если какая-то сила покусится на наши основные интересы, невозможно будет не использовать вторую неожиданную функцию наших ядерных сил", — заявил Ким Чен Ын.Парад прошел в Северной Корее в понедельник примерно с 22.00 (16.00 мск) на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Южнокорейские СМИ сообщали, что Пхеньян мобилизовал около 20 тысяч солдат и технику. По их информации, на репетициях можно было увидеть более 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету "Хвасон-8", недавно испытанную Пхеньяном межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-17" и баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ).

https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781803074.html

кндр (северная корея)

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кндр (северная корея), в мире, ким чен ын, пхеньян