https://ria.ru/20220426/kitay-1785478679.html
Рогозин анонсировал переговоры с Китаем по совместной работе в космосе
Рогозин анонсировал переговоры с Китаем по совместной работе в космосе - РИА Новости, 26.04.2022
Рогозин анонсировал переговоры с Китаем по совместной работе в космосе
"Роскосмос" обсудит с китайскими коллегами сотрудничество по работе систем спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли по примеру навигационных... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:46
2022-04-26T11:46
2022-04-26T11:46
космос - риа наука
китай
брикс
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Роскосмос" обсудит с китайскими коллегами сотрудничество по работе систем спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли по примеру навигационных ГЛОНАСС и Beidou, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он уточнил, что такое сотрудничество может не ограничиться одним лишь Китаем, а может быть распространено и на другие крупные страны, прежде всего, участников БРИКС.
https://ria.ru/20220424/kitay-1785164815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, китай, брикс
Рогозин анонсировал переговоры с Китаем по совместной работе в космосе
Рогозин анонсировал переговоры с Китаем по совместной работе систем спутников связи и ДЗЗ
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Роскосмос" обсудит с китайскими коллегами сотрудничество по работе систем спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли по примеру навигационных ГЛОНАСС и Beidou, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы не сомневается в том, что то сотрудничество, которое зародилась между ГЛОНАССом и Beidou, навигационными группировками, вполне может распространяться на группировки связи, а также зондирования Земли. Мы будем вести переговоры на эту тему, и думаю, что они будут плодотворны", - сказал Рогозин на конгрессе "Сфера" в Москве.
Он уточнил, что такое сотрудничество может не ограничиться одним лишь Китаем, а может быть распространено и на другие крупные страны, прежде всего, участников БРИКС.