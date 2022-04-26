https://ria.ru/20220426/kitay-1785478679.html

Рогозин анонсировал переговоры с Китаем по совместной работе в космосе

Рогозин анонсировал переговоры с Китаем по совместной работе в космосе - РИА Новости, 26.04.2022

Рогозин анонсировал переговоры с Китаем по совместной работе в космосе

"Роскосмос" обсудит с китайскими коллегами сотрудничество по работе систем спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли по примеру навигационных... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:46

2022-04-26T11:46

2022-04-26T11:46

космос - риа наука

китай

брикс

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Роскосмос" обсудит с китайскими коллегами сотрудничество по работе систем спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли по примеру навигационных ГЛОНАСС и Beidou, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он уточнил, что такое сотрудничество может не ограничиться одним лишь Китаем, а может быть распространено и на другие крупные страны, прежде всего, участников БРИКС.

https://ria.ru/20220424/kitay-1785164815.html

китай

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, китай, брикс