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В МИД КНР назвали сравнение Китая и нацистской Германии безумным - РИА Новости, 26.04.2022
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В МИД КНР назвали сравнение Китая и нацистской Германии безумным
В МИД КНР назвали сравнение Китая и нацистской Германии безумным - РИА Новости, 26.04.2022
В МИД КНР назвали сравнение Китая и нацистской Германии безумным
Сравнения нынешнего Китая и нацистской Германии 30-х годов прошлого века, сделанные главой минобороны Австралии, безумны, они направлены на очернение КНР,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:30
2022-04-26T11:31
в мире
китай
австралия
германия
мид кнр
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Сравнения нынешнего Китая и нацистской Германии 30-х годов прошлого века, сделанные главой минобороны Австралии, безумны, они направлены на очернение КНР, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее телеканал ABC сообщил, что глава минобороны Австралии Питер Даттон неоднократно сравнивал растущие амбиции сегодняшнего Китая с амбициями нацистской Германии в 1930-х годах, в понедельник он провел аналогичное сравнение, заявив, что в настоящее время Китай придерживается достаточно взвешенного курса. Он также заявил телеканалу, что единственный способ сохранить мир — это подготовиться к войне и быть сильной страной."Некоторые австралийские политики привыкли преследовать свои политические интересы путем безумных заявлений, которые очерняют Китай и призывают к войне", - заявил дипломат.Он отметил, что для китайского народа и международного сообщества очевидны подобные подлые поступки.
https://ria.ru/20220425/kitay-1785262116.html
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в мире, китай, австралия, германия, мид кнр
11:30 26.04.2022 (обновлено: 11:31 26.04.2022)
 
В МИД КНР назвали сравнение Китая и нацистской Германии безумным

В МИД КНР назвали сравнение Китая и нацистской Германии, сделанное в Австралии, безумным

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Сравнения нынешнего Китая и нацистской Германии 30-х годов прошлого века, сделанные главой минобороны Австралии, безумны, они направлены на очернение КНР, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее телеканал ABC сообщил, что глава минобороны Австралии Питер Даттон неоднократно сравнивал растущие амбиции сегодняшнего Китая с амбициями нацистской Германии в 1930-х годах, в понедельник он провел аналогичное сравнение, заявив, что в настоящее время Китай придерживается достаточно взвешенного курса. Он также заявил телеканалу, что единственный способ сохранить мир — это подготовиться к войне и быть сильной страной.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Пекин опроверг заявления о желании построить базу на Соломоновых островах
"Некоторые австралийские политики привыкли преследовать свои политические интересы путем безумных заявлений, которые очерняют Китай и призывают к войне", - заявил дипломат.
Он отметил, что для китайского народа и международного сообщества очевидны подобные подлые поступки.
 
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