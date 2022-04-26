https://ria.ru/20220426/kitay-1785472604.html

В МИД КНР назвали сравнение Китая и нацистской Германии безумным

В МИД КНР назвали сравнение Китая и нацистской Германии безумным - РИА Новости, 26.04.2022

В МИД КНР назвали сравнение Китая и нацистской Германии безумным

Сравнения нынешнего Китая и нацистской Германии 30-х годов прошлого века, сделанные главой минобороны Австралии, безумны, они направлены на очернение КНР,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:30

2022-04-26T11:30

2022-04-26T11:31

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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Сравнения нынешнего Китая и нацистской Германии 30-х годов прошлого века, сделанные главой минобороны Австралии, безумны, они направлены на очернение КНР, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее телеканал ABC сообщил, что глава минобороны Австралии Питер Даттон неоднократно сравнивал растущие амбиции сегодняшнего Китая с амбициями нацистской Германии в 1930-х годах, в понедельник он провел аналогичное сравнение, заявив, что в настоящее время Китай придерживается достаточно взвешенного курса. Он также заявил телеканалу, что единственный способ сохранить мир — это подготовиться к войне и быть сильной страной."Некоторые австралийские политики привыкли преследовать свои политические интересы путем безумных заявлений, которые очерняют Китай и призывают к войне", - заявил дипломат.Он отметил, что для китайского народа и международного сообщества очевидны подобные подлые поступки.

https://ria.ru/20220425/kitay-1785262116.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, австралия, германия, мид кнр