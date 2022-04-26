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В Китае запретят присваивать населенным пунктам имена иностранцев - РИА Новости, 26.04.2022
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В Китае запретят присваивать населенным пунктам имена иностранцев
В Китае запретят присваивать населенным пунктам имена иностранцев - РИА Новости, 26.04.2022
В Китае запретят присваивать населенным пунктам имена иностранцев
В Китае с первого мая вступают в силу новые правила регулирования топонимов, согласно которым китайские населенные пункты нельзя будет назвать в честь... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T10:54
2022-04-26T10:54
в мире
ли кэцян
китай
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. В Китае с первого мая вступают в силу новые правила регулирования топонимов, согласно которым китайские населенные пункты нельзя будет назвать в честь иностранных граждан.Один из пунктов документа, полный текст которого опубликовало китайское издание "Пэнпай", гласит: "не использовать имена иностранцев или (зарубежных) мест в качестве географических названий".На прошлой неделе, как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Госсовета КНР, документ подписал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. На сайте правительства также отмечалось, что новые положения призваны укрепить защиту государственного суверенитета и национального единства, поспособствовать продвижению базовых социалистических ценностей, а также содействовать развитию китайской культуры.
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в мире, ли кэцян, китай
10:54 26.04.2022
 
В Китае запретят присваивать населенным пунктам имена иностранцев

Власти Китая запретят присваивать населенным пунктам имена иностранцев

© РИА Новости / Анна РаткоглоПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. В Китае с первого мая вступают в силу новые правила регулирования топонимов, согласно которым китайские населенные пункты нельзя будет назвать в честь иностранных граждан.
Один из пунктов документа, полный текст которого опубликовало китайское издание "Пэнпай", гласит: "не использовать имена иностранцев или (зарубежных) мест в качестве географических названий".
На прошлой неделе, как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Госсовета КНР, документ подписал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. На сайте правительства также отмечалось, что новые положения призваны укрепить защиту государственного суверенитета и национального единства, поспособствовать продвижению базовых социалистических ценностей, а также содействовать развитию китайской культуры.
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