https://ria.ru/20220426/kitay-1785461257.html

В Китае запретят присваивать населенным пунктам имена иностранцев

В Китае запретят присваивать населенным пунктам имена иностранцев - РИА Новости, 26.04.2022

В Китае запретят присваивать населенным пунктам имена иностранцев

В Китае с первого мая вступают в силу новые правила регулирования топонимов, согласно которым китайские населенные пункты нельзя будет назвать в честь... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T10:54

2022-04-26T10:54

2022-04-26T10:54

в мире

ли кэцян

китай

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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. В Китае с первого мая вступают в силу новые правила регулирования топонимов, согласно которым китайские населенные пункты нельзя будет назвать в честь иностранных граждан.Один из пунктов документа, полный текст которого опубликовало китайское издание "Пэнпай", гласит: "не использовать имена иностранцев или (зарубежных) мест в качестве географических названий".На прошлой неделе, как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Госсовета КНР, документ подписал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. На сайте правительства также отмечалось, что новые положения призваны укрепить защиту государственного суверенитета и национального единства, поспособствовать продвижению базовых социалистических ценностей, а также содействовать развитию китайской культуры.

https://ria.ru/20220418/rossiya-1784176388.html

китай

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ли кэцян, китай