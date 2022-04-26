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Филипп Киркоров даст более ста концертов в юбилейном туре - РИА Новости, 26.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220426/kirkorov-1785491665.html
Филипп Киркоров даст более ста концертов в юбилейном туре
Филипп Киркоров даст более ста концертов в юбилейном туре - РИА Новости, 26.04.2022
Филипп Киркоров даст более ста концертов в юбилейном туре
Филипп Киркоров рассказал подробности о своем юбилейном туре: до конца 2023 года артист планирует дать 106 концертов. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:16
2022-04-26T13:16
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Филипп Киркоров рассказал подробности о своем юбилейном туре: до конца 2023 года артист планирует дать 106 концертов.Пять частей шоу, о которых рассказал Киркоров, поделены тематически – "Кумир", "Контрасты", "Величие", "Душа" и "55 – на пять". Киркоров добавил, что детей "насильно на концерты не тащит", а его отец Бедрос будет сидеть в первом ряду на выступлении 30 апреля, в день рождения артиста.В заключение юбиляр добавил, что любит свою работу и уделяет особое внимание качеству концертов.Ранее стало известно, что власти Эстонии запретили Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну.
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знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес
13:16 26.04.2022
 
Филипп Киркоров даст более ста концертов в юбилейном туре

Филипп Киркоров запланировал 106 концертов в рамках юбилейного тура

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на премьере мультфильма "Суворов. Великое путешествие" в кинотеатре "Октябрь"
Певец Филипп Киркоров на премьере мультфильма Суворов. Великое путешествие в кинотеатре Октябрь - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Филипп Киркоров рассказал подробности о своем юбилейном туре: до конца 2023 года артист планирует дать 106 концертов.

"Мы входим в историю, это шоу-спектакль из пяти частей. Пока планируем 106 концертов до конца 2023 года. Около 30 песен будет исполнено, 27 переодеваний, так мы побьем рекорд самой Шер, у которой смен костюмов за одно шоу было всего 15", – сказал артист журналистам на пресс-конференции.

Пять частей шоу, о которых рассказал Киркоров, поделены тематически – "Кумир", "Контрасты", "Величие", "Душа" и "55 – на пять".
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Киркоров добавил, что детей "насильно на концерты не тащит", а его отец Бедрос будет сидеть в первом ряду на выступлении 30 апреля, в день рождения артиста.

"В этом году ему (отцу Киркорова - ред.) исполнится 90 лет. Из-за него я хочу сделать шоу, чтобы он застал еще один мой звездный час", – поделился артист.

В заключение юбиляр добавил, что любит свою работу и уделяет особое внимание качеству концертов.

"Концерты – это не кабала, это в радость! Это будет не просто "гастролька", это будет полноценное шоу. Мы начинаем в непростое время, но уверены, что люди хотят праздника", – резюмировал певец.

Ранее стало известно, что власти Эстонии запретили Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну.
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