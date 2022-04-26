https://ria.ru/20220426/kirkorov-1785491665.html
Филипп Киркоров даст более ста концертов в юбилейном туре
Филипп Киркоров даст более ста концертов в юбилейном туре - РИА Новости, 26.04.2022
Филипп Киркоров даст более ста концертов в юбилейном туре
Филипп Киркоров рассказал подробности о своем юбилейном туре: до конца 2023 года артист планирует дать 106 концертов. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:16
2022-04-26T13:16
2022-04-26T13:16
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785457647_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f477c9f6cd399c7cc0306a6f8e377a6.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Филипп Киркоров рассказал подробности о своем юбилейном туре: до конца 2023 года артист планирует дать 106 концертов.Пять частей шоу, о которых рассказал Киркоров, поделены тематически – "Кумир", "Контрасты", "Величие", "Душа" и "55 – на пять". Киркоров добавил, что детей "насильно на концерты не тащит", а его отец Бедрос будет сидеть в первом ряду на выступлении 30 апреля, в день рождения артиста.В заключение юбиляр добавил, что любит свою работу и уделяет особое внимание качеству концертов.Ранее стало известно, что власти Эстонии запретили Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну.
https://ria.ru/20220411/kirkorov-1782865151.html
https://ria.ru/20220420/kirkorov-1784480553.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785457647_259:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_f72a249f019627e0bf467bf25c2626dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес
Филипп Киркоров даст более ста концертов в юбилейном туре
Филипп Киркоров запланировал 106 концертов в рамках юбилейного тура
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Филипп Киркоров рассказал подробности о своем юбилейном туре: до конца 2023 года артист планирует дать 106 концертов.
"Мы входим в историю, это шоу-спектакль из пяти частей. Пока планируем 106 концертов до конца 2023 года. Около 30 песен будет исполнено, 27 переодеваний, так мы побьем рекорд самой Шер, у которой смен костюмов за одно шоу было всего 15", – сказал артист журналистам на пресс-конференции.
Пять частей шоу, о которых рассказал Киркоров, поделены тематически – "Кумир", "Контрасты", "Величие", "Душа" и "55 – на пять".
Киркоров добавил, что детей "насильно на концерты не тащит", а его отец Бедрос будет сидеть в первом ряду на выступлении 30 апреля, в день рождения артиста.
"В этом году ему (отцу Киркорова - ред.) исполнится 90 лет. Из-за него я хочу сделать шоу, чтобы он застал еще один мой звездный час", – поделился артист.
В заключение юбиляр добавил, что любит свою работу и уделяет особое внимание качеству концертов.
"Концерты – это не кабала, это в радость! Это будет не просто "гастролька", это будет полноценное шоу. Мы начинаем в непростое время, но уверены, что люди хотят праздника", – резюмировал певец.
Ранее стало известно, что власти Эстонии запретили
Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну.