https://ria.ru/20220426/kirkorov-1785491665.html

Филипп Киркоров даст более ста концертов в юбилейном туре

Филипп Киркоров даст более ста концертов в юбилейном туре - РИА Новости, 26.04.2022

Филипп Киркоров даст более ста концертов в юбилейном туре

Филипп Киркоров рассказал подробности о своем юбилейном туре: до конца 2023 года артист планирует дать 106 концертов. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:16

2022-04-26T13:16

2022-04-26T13:16

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филипп киркоров

шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Филипп Киркоров рассказал подробности о своем юбилейном туре: до конца 2023 года артист планирует дать 106 концертов.Пять частей шоу, о которых рассказал Киркоров, поделены тематически – "Кумир", "Контрасты", "Величие", "Душа" и "55 – на пять". Киркоров добавил, что детей "насильно на концерты не тащит", а его отец Бедрос будет сидеть в первом ряду на выступлении 30 апреля, в день рождения артиста.В заключение юбиляр добавил, что любит свою работу и уделяет особое внимание качеству концертов.Ранее стало известно, что власти Эстонии запретили Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну.

https://ria.ru/20220411/kirkorov-1782865151.html

https://ria.ru/20220420/kirkorov-1784480553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес