https://ria.ru/20220425/kirkorov-1785339894.html

Киркоров не будет обжаловать запрет въезда в Эстонию

Киркоров не будет обжаловать запрет въезда в Эстонию - РИА Новости, 25.04.2022

Киркоров не будет обжаловать запрет въезда в Эстонию

Филипп Киркоров заявил, что не будет сопротивляться запрету на въезд в Эстонию. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:27

2022-04-25T16:27

2022-04-25T16:27

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров заявил, что не будет сопротивляться запрету на въезд в Эстонию.В понедельник, 25 апреля, власти Эстонии запретили Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну. Концерт Филиппа должен был состояться в Таллине 27 мая.Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, концерт которой был намечен на 23 сентября.

https://ria.ru/20220425/kirkorov-1785333359.html

https://ria.ru/20220324/mikhalkov-1779863227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес