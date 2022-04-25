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Киркоров не будет обжаловать запрет въезда в Эстонию - РИА Новости, 25.04.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220425/kirkorov-1785339894.html
Киркоров не будет обжаловать запрет въезда в Эстонию
Киркоров не будет обжаловать запрет въезда в Эстонию - РИА Новости, 25.04.2022
Киркоров не будет обжаловать запрет въезда в Эстонию
Филипп Киркоров заявил, что не будет сопротивляться запрету на въезд в Эстонию. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:27
2022-04-25T16:27
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров заявил, что не будет сопротивляться запрету на въезд в Эстонию.В понедельник, 25 апреля, власти Эстонии запретили Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну. Концерт Филиппа должен был состояться в Таллине 27 мая.Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, концерт которой был намечен на 23 сентября.
https://ria.ru/20220425/kirkorov-1785333359.html
https://ria.ru/20220324/mikhalkov-1779863227.html
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знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес
16:27 25.04.2022
 
Киркоров не будет обжаловать запрет въезда в Эстонию

Филипп Киркоров не будет обжаловать пятилетний запрет на въезд в Эстонию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОткрытие ресторана "Peach"
Открытие ресторана Peach - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров заявил, что не будет сопротивляться запрету на въезд в Эстонию.
"Обжаловать по Эстонии не буду. Я никогда не пою назло. Захотят, позовут — приеду, сам напрашиваться не буду. Жалко моих поклонников в Эстонии", — сказал артист журналистам.
В понедельник, 25 апреля, власти Эстонии запретили Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну. Концерт Филиппа должен был состояться в Таллине 27 мая.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
15:45Шоубиз
Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову
Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, концерт которой был намечен на 23 сентября.
Кинорежиссер и актер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 14:52Культура
"А где это?": Михалков прокомментировал запрет на въезд в Латвию
 
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