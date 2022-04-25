https://ria.ru/20220425/kirkorov-1785339894.html
Киркоров не будет обжаловать запрет въезда в Эстонию
Киркоров не будет обжаловать запрет въезда в Эстонию - РИА Новости, 25.04.2022
Киркоров не будет обжаловать запрет въезда в Эстонию
Филипп Киркоров заявил, что не будет сопротивляться запрету на въезд в Эстонию. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:27
2022-04-25T16:27
2022-04-25T16:27
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филипп киркоров
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров заявил, что не будет сопротивляться запрету на въезд в Эстонию.В понедельник, 25 апреля, власти Эстонии запретили Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну. Концерт Филиппа должен был состояться в Таллине 27 мая.Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, концерт которой был намечен на 23 сентября.
https://ria.ru/20220425/kirkorov-1785333359.html
https://ria.ru/20220324/mikhalkov-1779863227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес
Киркоров не будет обжаловать запрет въезда в Эстонию
Филипп Киркоров не будет обжаловать пятилетний запрет на въезд в Эстонию