https://ria.ru/20220426/keshbek-1785498891.html
На программу туристического кешбэка выделят еще 2,2 миллиарда рублей
На программу туристического кешбэка выделят еще 2,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.04.2022
На программу туристического кешбэка выделят еще 2,2 миллиарда рублей
Около 2,2 миллиарда рублей дофинансирования потребуется на продление туристического кешбэка в осенний период, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:26
2022-04-26T14:26
2022-04-26T14:26
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95086/30/950863071_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7621a4321f933e4eccd08f44454d9e47.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Около 2,2 миллиарда рублей дофинансирования потребуется на продление туристического кешбэка в осенний период, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Сколько денег выделят, пока не известно, но, если отталкиваться от имеющейся статистики, речь может идти дополнительно о 2,1 — 2,2 миллиардах рублей", — рассказали в АТОР.В ассоциации отметили, что средняя стоимость туров с кешбэком по карте "Мир" за год уменьшилась на 9,2 процента — с 46,1 до 41,9 тысячи рублей.Представители отрасли предполагают, что эта тенденция связана с изменением предпочтений путешественников: они стали приобретать больше отелей и меньше путевок с авиаперевозкой.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник заявил, что запланированный на осень этап продаж по акции с кешбэком состоится, деньги на это Ростуризм уже зарезервировал. Он также уточнил, что всего в 2022 году программой уже воспользовались около 2,5 миллиона человек. Участником возращено почти 8,5 миллиардов рублей, а общий объем продаж составил около 44 миллиардов.
https://ria.ru/20220426/kalugak-1785305592.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95086/30/950863071_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_5d1e530a3185da23dfc09b2089866d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, туризм, кешбэк
На программу туристического кешбэка выделят еще 2,2 миллиарда рублей
На осеннюю акцию с кешбэком выделят еще 2,2 миллиарда рублей, сообщают в АТОР
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Около 2,2 миллиарда рублей дофинансирования потребуется на продление туристического кешбэка в осенний период, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Сколько денег выделят, пока не известно, но, если отталкиваться от имеющейся статистики, речь может идти дополнительно о 2,1 — 2,2 миллиардах рублей", — рассказали в АТОР.
В ассоциации отметили, что средняя стоимость туров с кешбэком по карте "Мир" за год уменьшилась на 9,2 процента — с 46,1 до 41,9 тысячи рублей.
Представители отрасли предполагают, что эта тенденция связана с изменением предпочтений путешественников: они стали приобретать больше отелей и меньше путевок с авиаперевозкой.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник заявил
, что запланированный на осень этап продаж по акции с кешбэком состоится, деньги на это Ростуризм уже зарезервировал.
Он также уточнил, что всего в 2022 году программой уже воспользовались около 2,5 миллиона человек. Участником возращено почти 8,5 миллиардов рублей, а общий объем продаж составил около 44 миллиардов.