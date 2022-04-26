https://ria.ru/20220426/keshbek-1785498891.html

На программу туристического кешбэка выделят еще 2,2 миллиарда рублей

На программу туристического кешбэка выделят еще 2,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.04.2022

На программу туристического кешбэка выделят еще 2,2 миллиарда рублей

Около 2,2 миллиарда рублей дофинансирования потребуется на продление туристического кешбэка в осенний период, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:26

2022-04-26T14:26

2022-04-26T14:26

туризм

новости - туризм

дмитрий чернышенко

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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туристы

туризм

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Около 2,2 миллиарда рублей дофинансирования потребуется на продление туристического кешбэка в осенний период, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Сколько денег выделят, пока не известно, но, если отталкиваться от имеющейся статистики, речь может идти дополнительно о 2,1 — 2,2 миллиардах рублей", — рассказали в АТОР.В ассоциации отметили, что средняя стоимость туров с кешбэком по карте "Мир" за год уменьшилась на 9,2 процента — с 46,1 до 41,9 тысячи рублей.Представители отрасли предполагают, что эта тенденция связана с изменением предпочтений путешественников: они стали приобретать больше отелей и меньше путевок с авиаперевозкой.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник заявил, что запланированный на осень этап продаж по акции с кешбэком состоится, деньги на это Ростуризм уже зарезервировал. Он также уточнил, что всего в 2022 году программой уже воспользовались около 2,5 миллиона человек. Участником возращено почти 8,5 миллиардов рублей, а общий объем продаж составил около 44 миллиардов.

https://ria.ru/20220426/kalugak-1785305592.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, туризм, кешбэк