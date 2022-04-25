https://ria.ru/20220425/puteshestviya-1785282286.html
Власти планируют продлить программу туристического кешбэка
Власти планируют продлить программу туристического кешбэка - РИА Новости, 25.04.2022
Власти планируют продлить программу туристического кешбэка
Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы кешбэка, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:03
2022-04-25T12:03
2022-04-25T12:03
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
кешбэк
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы кешбэка, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина."В этом году запланировано еще одно окно продаж на осенне-зимний период", — сказал Чернышенко, добавив, что о датах акции будет сообщено позже.В этом году программой кешбэка уже воспользовались более 2,5 миллиона россиян. Им возвращено почти 8,5 миллиарда рублей. Общий объем продаж туруслуг составил около 44 миллиардов рублей."Благодаря программе правительство обеспечило загрузку инфраструктуры, создание рабочих мест в регионах и удовлетворение растущего спроса граждан на внутренний туризм", — отметил чиновник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, кешбэк, дмитрий чернышенко
Власти планируют продлить программу туристического кешбэка
Ростуризм зарезервировал средства для туристического кешбэка на осень, программу продлят
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы кешбэка, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
"В этом году запланировано еще одно окно продаж на осенне-зимний период", — сказал Чернышенко, добавив, что о датах акции будет сообщено позже.
В этом году программой кешбэка уже воспользовались более 2,5 миллиона россиян. Им возвращено почти 8,5 миллиарда рублей. Общий объем продаж туруслуг составил около 44 миллиардов рублей.
"Благодаря программе правительство обеспечило загрузку инфраструктуры, создание рабочих мест в регионах и удовлетворение растущего спроса граждан на внутренний туризм", — отметил чиновник.