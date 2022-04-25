Рейтинг@Mail.ru
Власти планируют продлить программу туристического кешбэка - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220425/puteshestviya-1785282286.html
Власти планируют продлить программу туристического кешбэка
Власти планируют продлить программу туристического кешбэка - РИА Новости, 25.04.2022
Власти планируют продлить программу туристического кешбэка
Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы кешбэка, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:03
2022-04-25T12:03
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
кешбэк
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784704692_0:123:3098:1866_1920x0_80_0_0_cdd1e40d59f48bd79a765f32aa3c8ad2.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы кешбэка, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина."В этом году запланировано еще одно окно продаж на осенне-зимний период", — сказал Чернышенко, добавив, что о датах акции будет сообщено позже.В этом году программой кешбэка уже воспользовались более 2,5 миллиона россиян. Им возвращено почти 8,5 миллиарда рублей. Общий объем продаж туруслуг составил около 44 миллиардов рублей."Благодаря программе правительство обеспечило загрузку инфраструктуры, создание рабочих мест в регионах и удовлетворение растущего спроса граждан на внутренний туризм", — отметил чиновник.
https://ria.ru/20220416/sakhalin-1783779330.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784704692_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_dbe83d463d7873dc50acfeb667e9335a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, кешбэк, дмитрий чернышенко
12:03 25.04.2022
 
Власти планируют продлить программу туристического кешбэка

Ростуризм зарезервировал средства для туристического кешбэка на осень, программу продлят

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСлужба в буддийском храме "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Калмыкии
Служба в буддийском храме Золотая обитель Будды Шакьямуни в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы кешбэка, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
"В этом году запланировано еще одно окно продаж на осенне-зимний период", — сказал Чернышенко, добавив, что о датах акции будет сообщено позже.
В этом году программой кешбэка уже воспользовались более 2,5 миллиона россиян. Им возвращено почти 8,5 миллиарда рублей. Общий объем продаж туруслуг составил около 44 миллиардов рублей.

"Благодаря программе правительство обеспечило загрузку инфраструктуры, создание рабочих мест в регионах и удовлетворение растущего спроса граждан на внутренний туризм", — отметил чиновник.
Сивучи на острове Сахалин - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 08:00Туризм
Самый большой остров России. Что посмотреть на Сахалине
 
ТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТуризмКешбэкДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала