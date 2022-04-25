https://ria.ru/20220425/puteshestviya-1785282286.html

Власти планируют продлить программу туристического кешбэка

Власти планируют продлить программу туристического кешбэка - РИА Новости, 25.04.2022

Власти планируют продлить программу туристического кешбэка

Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы кешбэка, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T12:03

2022-04-25T12:03

2022-04-25T12:03

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

кешбэк

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы кешбэка, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина."В этом году запланировано еще одно окно продаж на осенне-зимний период", — сказал Чернышенко, добавив, что о датах акции будет сообщено позже.В этом году программой кешбэка уже воспользовались более 2,5 миллиона россиян. Им возвращено почти 8,5 миллиарда рублей. Общий объем продаж туруслуг составил около 44 миллиардов рублей."Благодаря программе правительство обеспечило загрузку инфраструктуры, создание рабочих мест в регионах и удовлетворение растущего спроса граждан на внутренний туризм", — отметил чиновник.

https://ria.ru/20220416/sakhalin-1783779330.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, кешбэк, дмитрий чернышенко