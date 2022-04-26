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СМИ: Канада рассмотрит проект о праве продать конфискованные активы россиян - РИА Новости, 26.04.2022
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СМИ: Канада рассмотрит проект о праве продать конфискованные активы россиян
СМИ: Канада рассмотрит проект о праве продать конфискованные активы россиян - РИА Новости, 26.04.2022
СМИ: Канада рассмотрит проект о праве продать конфискованные активы россиян
Канадское правительство планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями, сообщает National... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T23:36
2022-04-26T23:36
в мире
канада
санкции в отношении россии
россия
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Канадское правительство планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями, сообщает National Post.Отмечается, что новые положения включены в бюджетный законопроект, представленный в палату общин.По данным издания, законопроект в случае принятия позволит продавать замороженные активы.
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в мире, канада, санкции в отношении россии, россия
23:36 26.04.2022
 
СМИ: Канада рассмотрит проект о праве продать конфискованные активы россиян

National Post: Канада рассмотрит проект о праве продавать конфискованные активы россиян

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Канадское правительство планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями, сообщает National Post.
"Федеральное правительство хочет дать себе право не только замораживать или конфисковывать, но и продавать активы в Канаде, принадлежащие лицам, находящимся под международными санкциями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые положения включены в бюджетный законопроект, представленный в палату общин.
По данным издания, законопроект в случае принятия позволит продавать замороженные активы.
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