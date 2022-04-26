https://ria.ru/20220426/kanada-1785642940.html

СМИ: Канада рассмотрит проект о праве продать конфискованные активы россиян

СМИ: Канада рассмотрит проект о праве продать конфискованные активы россиян - РИА Новости, 26.04.2022

СМИ: Канада рассмотрит проект о праве продать конфискованные активы россиян

Канадское правительство планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями, сообщает National... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T23:36

2022-04-26T23:36

2022-04-26T23:36

в мире

канада

санкции в отношении россии

россия

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Канадское правительство планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями, сообщает National Post.Отмечается, что новые положения включены в бюджетный законопроект, представленный в палату общин.По данным издания, законопроект в случае принятия позволит продавать замороженные активы.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, канада, санкции в отношении россии, россия