https://ria.ru/20220426/kanada-1785642940.html
СМИ: Канада рассмотрит проект о праве продать конфискованные активы россиян
СМИ: Канада рассмотрит проект о праве продать конфискованные активы россиян - РИА Новости, 26.04.2022
СМИ: Канада рассмотрит проект о праве продать конфискованные активы россиян
Канадское правительство планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями, сообщает National... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T23:36
2022-04-26T23:36
2022-04-26T23:36
в мире
канада
санкции в отношении россии
россия
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Канадское правительство планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями, сообщает National Post.Отмечается, что новые положения включены в бюджетный законопроект, представленный в палату общин.По данным издания, законопроект в случае принятия позволит продавать замороженные активы.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, санкции в отношении россии, россия
СМИ: Канада рассмотрит проект о праве продать конфискованные активы россиян
National Post: Канада рассмотрит проект о праве продавать конфискованные активы россиян