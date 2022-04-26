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В Калуге туристам предложат бесплатные экскурсии - РИА Новости, 26.04.2022
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Туризм
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В Калуге туристам предложат бесплатные экскурсии
В Калуге туристам предложат бесплатные экскурсии - РИА Новости, 26.04.2022
В Калуге туристам предложат бесплатные экскурсии
В Калуге запускают цикл из 20 бесплатных пешеходных экскурсий по старинной части города, организатором выступает ТИЦ "Калужский край", сообщает RATA-News. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T05:52
2022-04-26T05:52
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Калуге запускают цикл из 20 бесплатных пешеходных экскурсий по старинной части города, организатором выступает ТИЦ "Калужский край", сообщает RATA-News.Первая запланирована на 29 апреля по улице Дарвина. В дальнейшем экскурсии будут проходить каждую пятницу до середины сентября.Маршрут по улице Дарвина начнется у монумента Пушкину в одноименном сквере, который послужит своеобразным эпиграфом к рассказу о старинной улице центра губернии. Экскурсовод познакомит с памятниками культурного наследия XVII-XVIII веков, покажет архитектурные цитаты провинциального модерна на фасаде знаменитого дома Лиона и вспомнит события Первой мировой войны.Всего планируется осветить историю девяти улиц города – Дарвина, Луначарского, Воробьевской, Георгиевской, Суворова, Кутузова, Ленина, Театральной и Воскресенской. Продолжительность каждой — от 1,5 до 2 часов.
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туризм, новости - туризм, туристы, калуга, куда поехать, куда поехать в выходные
05:52 26.04.2022
 
В Калуге туристам предложат бесплатные экскурсии

В Калуге запускают цикл из 20 бесплатных пешеходных экскурсий по городу

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Калуге запускают цикл из 20 бесплатных пешеходных экскурсий по старинной части города, организатором выступает ТИЦ "Калужский край", сообщает RATA-News.
Первая запланирована на 29 апреля по улице Дарвина. В дальнейшем экскурсии будут проходить каждую пятницу до середины сентября.
Маршрут по улице Дарвина начнется у монумента Пушкину в одноименном сквере, который послужит своеобразным эпиграфом к рассказу о старинной улице центра губернии. Экскурсовод познакомит с памятниками культурного наследия XVII-XVIII веков, покажет архитектурные цитаты провинциального модерна на фасаде знаменитого дома Лиона и вспомнит события Первой мировой войны.
Всего планируется осветить историю девяти улиц города – Дарвина, Луначарского, Воробьевской, Георгиевской, Суворова, Кутузова, Ленина, Театральной и Воскресенской. Продолжительность каждой — от 1,5 до 2 часов.
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