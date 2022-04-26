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Туроператоры отмечают рост интереса к поездкам в Италию - РИА Новости, 26.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220426/italiya-1785519786.html
Туроператоры отмечают рост интереса к поездкам в Италию
Туроператоры отмечают рост интереса к поездкам в Италию - РИА Новости, 26.04.2022
Туроператоры отмечают рост интереса к поездкам в Италию
Туроператоры в апреле отмечают рост интереса к путешествиям в Италию и рассказывают о стоимости и особенностях такого отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:11
2022-04-26T15:11
туризм
туризм
новости - туризм
италия
россия
сицилия
ассоциация туроператоров россии (атор)
visa, inc.
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Туроператоры в апреле отмечают рост интереса к путешествиям в Италию и рассказывают о стоимости и особенностях такого отдыха, сообщает АТОР.Спрос начал расти после того, как Италия объявила о смягчении COVID-ограничений: прибывающим достаточно предъявить отрицательный результат ПЦР-анализа или экспресс-теста. Дальнейший отдых может быть очень комфортным: с мая в стране отменяются ограничения при заселении в отели, посещении ресторанов и других объектов.Цены выросли, но незначительно, отмечают участники рынка. Средняя стоимость турпакета с перелетом и недельным размещением в гостинице категории четыре звезды на Сицилии в начале июля составляет 283 тысячи рублей на троих. Питание включено — полупансион.Отели категории четыре и пять звезд пользуются наибольшей популярностью, отмечают туроператоры. Дело не только в желании отдохнуть с комфортом, но и в том, что именно такие места размещения готовы работать с россиянами по схеме с депозитами.Она проста: клиент при бронировании путевки у туроператора вносит еще и сумму депозита в рублях. В Италии расходует эти деньги на услуги отеля — посещение ресторанов, кафе, SPA. Остаток средств возвращается туристам уже дома. Так для граждан РФ решается проблема невозможности оплачивать услуги банковскими картами Visa и Mastercard.Самые популярные поездки — на одну или две недели, в основном это сити-туры в Рим, Венецию, Флоренцию, Верону. Отдых на море востребован чуть меньше, отмечают эксперты.Прямых рейсов в связи с взаимным закрытием воздушного пространства из России в Италию нет. Но туроператоры предлагают путевки с перелетом иностранными авиакомпаниями со стыковкой в Белграде, Стамбуле или Дубае.
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туризм, новости - туризм, италия, россия, сицилия, ассоциация туроператоров россии (атор), visa, inc., mastercard, inc., отели, гостиницы, коронавирус covid-19, куда поехать в выходные
15:11 26.04.2022
 
Туроператоры отмечают рост интереса к поездкам в Италию

Туроператоры рассказали, какой отдых россияне выбирают в Италии и сколько за это платят

© AP Photo / Cecilia FabianoФонтан Треви в Риме. 20 июня 2020 года
Фонтан Треви в Риме. 20 июня 2020 года - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Cecilia Fabiano
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Туроператоры в апреле отмечают рост интереса к путешествиям в Италию и рассказывают о стоимости и особенностях такого отдыха, сообщает АТОР.
Спрос начал расти после того, как Италия объявила о смягчении COVID-ограничений: прибывающим достаточно предъявить отрицательный результат ПЦР-анализа или экспресс-теста. Дальнейший отдых может быть очень комфортным: с мая в стране отменяются ограничения при заселении в отели, посещении ресторанов и других объектов.
Цены выросли, но незначительно, отмечают участники рынка. Средняя стоимость турпакета с перелетом и недельным размещением в гостинице категории четыре звезды на Сицилии в начале июля составляет 283 тысячи рублей на троих. Питание включено — полупансион.
Отели категории четыре и пять звезд пользуются наибольшей популярностью, отмечают туроператоры. Дело не только в желании отдохнуть с комфортом, но и в том, что именно такие места размещения готовы работать с россиянами по схеме с депозитами.
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Она проста: клиент при бронировании путевки у туроператора вносит еще и сумму депозита в рублях. В Италии расходует эти деньги на услуги отеля — посещение ресторанов, кафе, SPA. Остаток средств возвращается туристам уже дома. Так для граждан РФ решается проблема невозможности оплачивать услуги банковскими картами Visa и Mastercard.
Самые популярные поездки — на одну или две недели, в основном это сити-туры в Рим, Венецию, Флоренцию, Верону. Отдых на море востребован чуть меньше, отмечают эксперты.
Прямых рейсов в связи с взаимным закрытием воздушного пространства из России в Италию нет. Но туроператоры предлагают путевки с перелетом иностранными авиакомпаниями со стыковкой в Белграде, Стамбуле или Дубае.
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