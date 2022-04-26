https://ria.ru/20220426/italiya-1785519786.html

Туроператоры отмечают рост интереса к поездкам в Италию

Туроператоры отмечают рост интереса к поездкам в Италию - РИА Новости, 26.04.2022

Туроператоры отмечают рост интереса к поездкам в Италию

Туроператоры в апреле отмечают рост интереса к путешествиям в Италию и рассказывают о стоимости и особенностях такого отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:11

2022-04-26T15:11

2022-04-26T15:11

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италия

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сицилия

ассоциация туроператоров россии (атор)

visa, inc.

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Туроператоры в апреле отмечают рост интереса к путешествиям в Италию и рассказывают о стоимости и особенностях такого отдыха, сообщает АТОР.Спрос начал расти после того, как Италия объявила о смягчении COVID-ограничений: прибывающим достаточно предъявить отрицательный результат ПЦР-анализа или экспресс-теста. Дальнейший отдых может быть очень комфортным: с мая в стране отменяются ограничения при заселении в отели, посещении ресторанов и других объектов.Цены выросли, но незначительно, отмечают участники рынка. Средняя стоимость турпакета с перелетом и недельным размещением в гостинице категории четыре звезды на Сицилии в начале июля составляет 283 тысячи рублей на троих. Питание включено — полупансион.Отели категории четыре и пять звезд пользуются наибольшей популярностью, отмечают туроператоры. Дело не только в желании отдохнуть с комфортом, но и в том, что именно такие места размещения готовы работать с россиянами по схеме с депозитами.Она проста: клиент при бронировании путевки у туроператора вносит еще и сумму депозита в рублях. В Италии расходует эти деньги на услуги отеля — посещение ресторанов, кафе, SPA. Остаток средств возвращается туристам уже дома. Так для граждан РФ решается проблема невозможности оплачивать услуги банковскими картами Visa и Mastercard.Самые популярные поездки — на одну или две недели, в основном это сити-туры в Рим, Венецию, Флоренцию, Верону. Отдых на море востребован чуть меньше, отмечают эксперты.Прямых рейсов в связи с взаимным закрытием воздушного пространства из России в Италию нет. Но туроператоры предлагают путевки с перелетом иностранными авиакомпаниями со стыковкой в Белграде, Стамбуле или Дубае.

https://ria.ru/20220425/kalmykiya-1784708296.html

https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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