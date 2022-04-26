https://ria.ru/20220426/import-1785621675.html

Медведев прокомментировал идею параллельного импорта

Медведев прокомментировал идею параллельного импорта - РИА Новости, 26.04.2022

Медведев прокомментировал идею параллельного импорта

Введение параллельного импорта приведет к тому, что прибыль пойдет мимо головных иностранных компаний, которые решили покинуть российский рынок, а цены для... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T20:03

2022-04-26T20:03

2022-04-26T20:03

экономика

россия

украина

санкции в отношении россии

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Введение параллельного импорта приведет к тому, что прибыль пойдет мимо головных иностранных компаний, которые решили покинуть российский рынок, а цены для покупателей станут ниже, при этом Россия раньше не шла на такую меру из уважения к зарубежным брендам, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Россия не делала этого раньше, уважая интересы иностранных брендов в нашей стране, но раз уж они поступили так с нами, пусть не обижаются. Теперь всё будет иначе, без сюсюканья и заигрывания. Голый расчёт", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, украина, санкции в отношении россии, дмитрий медведев