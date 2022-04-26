Медведев прокомментировал идею параллельного импорта
Медведев о параллельном импорте: прибыль пойдет мимо головных иностранных компаний
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Введение параллельного импорта приведет к тому, что прибыль пойдет мимо головных иностранных компаний, которые решили покинуть российский рынок, а цены для покупателей станут ниже, при этом Россия раньше не шла на такую меру из уважения к зарубежным брендам, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Особенно страшно становится, когда на горизонте появляется параллельный импорт. Это когда можно купить всё что хочешь, но мимо официальных дистрибьюторов. А когда этот импорт становится реальным, так вообще полный: прибыль идёт мимо головных компаний, а цены при этом для покупателей куда ниже", - написал Медведев, комментируя решение зарубежных компаний покинуть российский рынок.
"Россия не делала этого раньше, уважая интересы иностранных брендов в нашей стране, но раз уж они поступили так с нами, пусть не обижаются. Теперь всё будет иначе, без сюсюканья и заигрывания. Голый расчёт", - добавил зампредседателя Совбеза РФ.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.