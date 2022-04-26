https://ria.ru/20220426/gretsiya-1785586129.html

В Греции разгорается скандал вокруг коллекции древностей семьи Мицотакиса

В Греции разгорается скандал вокруг коллекции древностей семьи Мицотакиса - РИА Новости, 26.04.2022

В Греции разгорается скандал вокруг коллекции древностей семьи Мицотакиса

В Греции разгорается скандал о законности коллекции археологической древностей семьи премьер-министра Кириакоса Мицотакиса - СМИ утверждают, что коллекция,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:34

2022-04-26T17:34

2022-04-26T17:34

в мире

греция

крит (остров)

кириакос мицотакис

эвангелос венизелос

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АФИНЫ, 26 апр – РИА Новости. В Греции разгорается скандал о законности коллекции археологической древностей семьи премьер-министра Кириакоса Мицотакиса - СМИ утверждают, что коллекция, подаренная государству в 2000 году, была собрана незаконно и семья скупала артефакты у черных копателей, а влиятельное семейство политиков не дало провести расследование.СМИ подняли тему после того, как Мицотакис 15 апреля посетил новый археологический музей города Ханья на Крите, откуда он родом, и осмотрел выставку семейной коллекции в экспозиции музея."Выставка древностей Семьи вновь открывает большой скандал 40-летней давности", - пишет газета "Документо" (Documento). Против ее издателя Костаса Ваксеваниса сейчас заведено уголовное дело в связи с расследованиями взяток министрам от крупной фармацевтической компании Novartis.Согласно основному археологическому закону греческого государства от 1834 года, древности в Греции являются государственной собственностью, торговля ими запрещена и является уголовным преступлением.Археолог, бывший генеральный секретарь министерства культуры Мария Влазаки после посещения Мицотакисом музея дала ряд интервью, в которых рассказала, что в коллекции Мицотакисов оказалась часть артефактов из известной минойской гробницы в долине Месара на Крите.Археолог Антонис Василакис начал раскопки этой гробницы в 1979-1980 годах и не смог завершить их сразу из-за плохой погоды. "Когда погода улучшилась, и он вернулся, чтобы продолжить раскопки, он обнаружил, что часть гробницы разграблена", - сообщила Влазаки в интервью газете "Авги" - органу крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА.Поскольку речь шла о незаконной торговле древностями, как только в 1993 году сменилось правительство и Мелина Меркури стала министром культуры, а Йоргос Томас - генеральным секретарем министерства, комитету было поручено изучить вопрос и принять решение. Влазаки участвовала в комитете как глава Эфората древностей Западного Крита."Мы обнаружили, помимо прочих сходств между предметами коллекции и Музеем Ираклиона, ключевой элемент. Половина золотой ленты, которая была среди погребальных украшений в гробнице, находилась в Музее Ираклиона, а другая половина была найдена в коллекции Мицотакиса. И эти две части идеально подошли друг к другу. Так что вопрос о незаконной продаже древностей уже не стоял. Затем Константинос Мицотакис объявил о передаче коллекции в дар Археологическому музею Ханьи при условии создания отдельного помещения для ее размещения с пометкой "Коллекция Мицотакиса", - рассказала археолог.Министерство культуры и спорта Греции не ответило по сути на заявления бывшего генсека минкультуры Марии Влазаки. Пресс-служба министерства заявила, что Влазаки должна была во время исполнения обязанностей помогать новому археологическому музею Ханьи, но предыдущее правительство бездействовало "во всех культурных проектах"."Четыре года правительства СИРИЗА были периодом застоя культуры. Правительству Кириакоса Мицотакиса пришлось возобновить работу в музеях и археологических раскопках. То же самое произошло с музеем Ханьи", - говорится в заявлении пресс-службы министерства культуры.Газета "Документо" посвятила делу шесть полос. Она пишет, что дело о коллекции Мицотакисов не забыто, как многие могут подумать."Археологи и журналисты соглашаются в своих исследованиях, задавая один и тот же вопрос, который остается без ответа вот уже 40 лет: откуда взялись артефакты? "Понтики", "Элефтеротипия", "Неа", "Вима", "Катимерини", Skai. Это пять газет и радиостанция, которые в начале 1990-х стали пионерами в разоблачении археологической коллекции Константиноса и Марики Мицотакисов. Факты, которые они раскрывают, являются ошеломляющими для покойного бывшего премьер-министра, который, похоже, незаконно приобрел огромную коллекцию древностей - ее существование теперь умиляет их сына и нынешнего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, – так как, согласно информации, которую можно прочитать в прессе того периода, входящие в нее артефакты в значительном количестве были из незаконных раскопок. Иными словами, Мицотакис, как кричала в то время пресса, платил и покупал древности, незаконно вывезенные из памятников", - пишет "Документо".Как отмечает издание, Мицотакиса и тех, кто, вероятно, участвовал в этих сделках, разумеется, никогда не судили."Фактически, чтобы легализовать свою коллекцию, он передал ее в дар греческому государству (условия этого дарения установил сам), а Правосудие позаботилось о том, чтобы сдать в архив следствие на том основании, что не установлено, каким образом он их получил, что это не имеет значения и более того, семья сделала услугу, потому что предметы неоценимой стоимости не ушли за границу", - говорится в статье."Тем не менее, пожертвование было одобрено министерством культуры при министре Эвангелосе Венизелосе в 1998 году, и коллекция перешла к греческому государству в 2000 году, нося имя великих жертвователей и благотворителей: Константиноса, Марики и Кириакоса Мицотакисов", - пишет газета."Документо" подчеркивает, что до сих пор неизвестно, сколько предметов в входит в коллекцию Мицотакиос, хоть и прошло 40 лет с момента начала ее создания."В сентябре 1993 года газета "Понтики" сообщала в своем репортаже, что "Мицотакис начал собирать артефакты в 1978 году и попыталась перечислить археологические находки. В 1978 году в коллекции было 68 предметов, в 1982 году - 392, а в 1984 году – 618", - пишет газета.Газета сообщает, что сам Константинос Мицотакис в интервью телеканалу Ant1 в начала 1990-х годов не скрывал, что покупает артефакты "на рынке"."Естественно, мы покупаем на рынке. Мы покупаем предметы, которые не являются законными. Закон так говорит. По умолчанию такие товары покупает коллекционер. Весь Крит полон древностями. Сельские жители находят их в своем поле, когда копают. Часто они также находят могилы и продают найденное на рынке. Я покупаю у тех, кто их находит. Не обязательно археологи", - цитирует издание слова экс-премьера.Ведущие СМИ Греции не пишут о скандале. Однако в соцсетях его активно обсуждают.Пользователи соцсетей отмечают, что незаконный оборот древностей — это разрушение и ограбление коллективной памяти народа.

https://ria.ru/20211209/gretsiya-1762966155.html

https://ria.ru/20211115/parfenon-1759152589.html

https://ria.ru/20211116/gretsiya-1759316553.html

https://ria.ru/20220421/vandalizm-1784805874.html

https://ria.ru/20211108/raskopki-1757422300.html

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Екатерина Зайцева

в мире, греция, крит (остров), кириакос мицотакис, эвангелос венизелос