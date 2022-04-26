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График Путина не верстается в зависимости от рейтингов, заявил Песков - РИА Новости, 26.04.2022
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График Путина не верстается в зависимости от рейтингов, заявил Песков
График Путина не верстается в зависимости от рейтингов, заявил Песков - РИА Новости, 26.04.2022
График Путина не верстается в зависимости от рейтингов, заявил Песков
Рабочий график президента РФ Владимира Путина не верстается по соображениям того или иного рейтинга, глава государства методично занимается всеми своими... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:04
2022-04-26T13:05
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Рабочий график президента РФ Владимира Путина не верстается по соображениям того или иного рейтинга, глава государства методично занимается всеми своими обязанностями, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Рабочий график президента не верстается по соображениям того или иного рейтинга. Вы знаете отношение президента Путина к рейтингу. Это рейтинг является отображением того, чем занимается президент. И вы знаете, что он методично занимается всеми обязанностями и как главы государства, и, конечно же, как в ходе специальной военной операции, как верховного главнокомандующего", - сказал Песков.Отвечая на вопрос о том, кто верстает график Путина, Песков ответил, что это делает сам глава государства. "Конечно, это президент", - сказал Песков, отметив, что для организации рабочего процесса у Путина есть администрация президента.
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политика, дмитрий песков, владимир путин, россия
13:04 26.04.2022 (обновлено: 13:05 26.04.2022)
 
График Путина не верстается в зависимости от рейтингов, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: рабочий график Путина не верстается в зависимости от рейтингов

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Рабочий график президента РФ Владимира Путина не верстается по соображениям того или иного рейтинга, глава государства методично занимается всеми своими обязанностями, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Рабочий график президента не верстается по соображениям того или иного рейтинга. Вы знаете отношение президента Путина к рейтингу. Это рейтинг является отображением того, чем занимается президент. И вы знаете, что он методично занимается всеми обязанностями и как главы государства, и, конечно же, как в ходе специальной военной операции, как верховного главнокомандующего", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, кто верстает график Путина, Песков ответил, что это делает сам глава государства. "Конечно, это президент", - сказал Песков, отметив, что для организации рабочего процесса у Путина есть администрация президента.
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