https://ria.ru/20220426/grafik-1785501799.html
График Путина не верстается в зависимости от рейтингов, заявил Песков
График Путина не верстается в зависимости от рейтингов, заявил Песков - РИА Новости, 26.04.2022
График Путина не верстается в зависимости от рейтингов, заявил Песков
Рабочий график президента РФ Владимира Путина не верстается по соображениям того или иного рейтинга, глава государства методично занимается всеми своими... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:04
2022-04-26T13:04
2022-04-26T13:05
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008367_630:912:2649:2048_1920x0_80_0_0_4ab3eed80f793ad021cb92dd1de19bdb.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Рабочий график президента РФ Владимира Путина не верстается по соображениям того или иного рейтинга, глава государства методично занимается всеми своими обязанностями, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Рабочий график президента не верстается по соображениям того или иного рейтинга. Вы знаете отношение президента Путина к рейтингу. Это рейтинг является отображением того, чем занимается президент. И вы знаете, что он методично занимается всеми обязанностями и как главы государства, и, конечно же, как в ходе специальной военной операции, как верховного главнокомандующего", - сказал Песков.Отвечая на вопрос о том, кто верстает график Путина, Песков ответил, что это делает сам глава государства. "Конечно, это президент", - сказал Песков, отметив, что для организации рабочего процесса у Путина есть администрация президента.
https://ria.ru/20220426/razgovor-1785499864.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008367_706:776:2402:2048_1920x0_80_0_0_f1ab7a2f5579c118b3e54f7916bfc3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, владимир путин, россия
13:04 26.04.2022 (обновлено: 13:05 26.04.2022)
График Путина не верстается в зависимости от рейтингов, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: рабочий график Путина не верстается в зависимости от рейтингов
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Рабочий график президента РФ Владимира Путина не верстается по соображениям того или иного рейтинга, глава государства методично занимается всеми своими обязанностями, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Рабочий график президента не верстается по соображениям того или иного рейтинга. Вы знаете отношение президента Путина к рейтингу. Это рейтинг является отображением того, чем занимается президент. И вы знаете, что он методично занимается всеми обязанностями и как главы государства, и, конечно же, как в ходе специальной военной операции, как верховного главнокомандующего", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, кто верстает график Путина, Песков ответил, что это делает сам глава государства. "Конечно, это президент", - сказал Песков, отметив, что для организации рабочего процесса у Путина есть администрация президента.