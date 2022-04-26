https://ria.ru/20220426/grafik-1785501799.html

График Путина не верстается в зависимости от рейтингов, заявил Песков

График Путина не верстается в зависимости от рейтингов, заявил Песков - РИА Новости, 26.04.2022

График Путина не верстается в зависимости от рейтингов, заявил Песков

Рабочий график президента РФ Владимира Путина не верстается по соображениям того или иного рейтинга, глава государства методично занимается всеми своими... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:04

2022-04-26T13:04

2022-04-26T13:05

политика

дмитрий песков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Рабочий график президента РФ Владимира Путина не верстается по соображениям того или иного рейтинга, глава государства методично занимается всеми своими обязанностями, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Рабочий график президента не верстается по соображениям того или иного рейтинга. Вы знаете отношение президента Путина к рейтингу. Это рейтинг является отображением того, чем занимается президент. И вы знаете, что он методично занимается всеми обязанностями и как главы государства, и, конечно же, как в ходе специальной военной операции, как верховного главнокомандующего", - сказал Песков.Отвечая на вопрос о том, кто верстает график Путина, Песков ответил, что это делает сам глава государства. "Конечно, это президент", - сказал Песков, отметив, что для организации рабочего процесса у Путина есть администрация президента.

https://ria.ru/20220426/razgovor-1785499864.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, дмитрий песков, владимир путин, россия