01:15 26.04.2022 (обновлено: 01:21 26.04.2022)
Украина обстреляла Горловку
Украина обстреляла Горловку, выпустив 15 снарядов
© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) по направлению: 0:37 — н.п. Майорск — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 15 снарядов калибром 122 мм", — сообщило представительство.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.