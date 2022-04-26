https://ria.ru/20220426/google-1785513123.html

Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google

Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google - РИА Новости, 26.04.2022

Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google

Арбитражный суд Москвы в деле по иску компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", наложил арест на денежные средства на счетах ООО... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:46

2022-04-26T13:46

2022-04-26T13:46

google

youtube

происшествия

газпром-медиа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_26824ff75ef57240c6644fd9ddf2e5eb.jpg

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле по иску компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", наложил арест на денежные средства на счетах ООО "Гугл", российского подразделения Google, в размере 500 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда.В этом иске "ГПМ Развлекательное телевидение" требует обязать Google восстановить полный доступ к своему аккаунту на YouTube со всеми функциями и обеспечить показ контента. Кроме того, в иске заявлено требование о взыскании судебной неустойки на случай неисполнения будущего судебного акта.Ответчиками, кроме ООО "Гугл", в иске указаны три иностранные структуры интернет-гиганта: головная американская Google LLC и ирландские Google Ireland Limited и Google Commerce Limited.Судья Екатерина Титова, удовлетворяя ходатайство истца о принятии обеспечительных мер, сочла их разумными и обоснованными. "Оценив разумность и обоснованность требований истца о принятии обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия такой меры, установив соразмерность истребуемых обеспечительных мер с предметом заявленного требования, суд считает возможным удовлетворить заявление истца о принятии обеспечительных мер в виде ареста на денежные средства", - говорится в определении суда.Ранее, 13 апреля, суд отклонил первое ходатайство "ГПМ Развлекательное телевидение" о принятии обеспечительных мер, в котором истец требовал арестовать денежные средства ООО "Гугл", а также всё его движимое и недвижимое имущество на общую сумму 1 миллиард рублей.Предварительные слушания по делу назначены на 1 июня.Среди входящих в "ГПМ Развлекательное телевидение" телеканалов - ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3.

https://ria.ru/20220425/google-1785340828.html

https://ria.ru/20220425/internet-1785292309.html

https://ria.ru/20220425/google-1785280520.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

google, youtube, происшествия, газпром-медиа, россия