https://ria.ru/20220426/google-1785513123.html
Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google
Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google - РИА Новости, 26.04.2022
Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google
Арбитражный суд Москвы в деле по иску компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", наложил арест на денежные средства на счетах ООО... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:46
2022-04-26T13:46
2022-04-26T13:46
google
youtube
происшествия
газпром-медиа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_26824ff75ef57240c6644fd9ddf2e5eb.jpg
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле по иску компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", наложил арест на денежные средства на счетах ООО "Гугл", российского подразделения Google, в размере 500 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда.В этом иске "ГПМ Развлекательное телевидение" требует обязать Google восстановить полный доступ к своему аккаунту на YouTube со всеми функциями и обеспечить показ контента. Кроме того, в иске заявлено требование о взыскании судебной неустойки на случай неисполнения будущего судебного акта.Ответчиками, кроме ООО "Гугл", в иске указаны три иностранные структуры интернет-гиганта: головная американская Google LLC и ирландские Google Ireland Limited и Google Commerce Limited.Судья Екатерина Титова, удовлетворяя ходатайство истца о принятии обеспечительных мер, сочла их разумными и обоснованными. "Оценив разумность и обоснованность требований истца о принятии обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия такой меры, установив соразмерность истребуемых обеспечительных мер с предметом заявленного требования, суд считает возможным удовлетворить заявление истца о принятии обеспечительных мер в виде ареста на денежные средства", - говорится в определении суда.Ранее, 13 апреля, суд отклонил первое ходатайство "ГПМ Развлекательное телевидение" о принятии обеспечительных мер, в котором истец требовал арестовать денежные средства ООО "Гугл", а также всё его движимое и недвижимое имущество на общую сумму 1 миллиард рублей.Предварительные слушания по делу назначены на 1 июня.Среди входящих в "ГПМ Развлекательное телевидение" телеканалов - ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3.
https://ria.ru/20220425/google-1785340828.html
https://ria.ru/20220425/internet-1785292309.html
https://ria.ru/20220425/google-1785280520.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_89255479846bb0e4fb97c40618fd76f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, youtube, происшествия, газпром-медиа, россия
Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах "дочки" Google
На счетах "дочки" Google арестовали 500 миллионов рублей по иску структуры "Газпром-медиа"
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле по иску компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", наложил арест на денежные средства на счетах ООО "Гугл", российского подразделения Google, в размере 500 миллионов рублей, следует из опубликованного определения суда.
В этом иске "ГПМ Развлекательное телевидение" требует обязать Google
восстановить полный доступ к своему аккаунту на YouTube
со всеми функциями и обеспечить показ контента. Кроме того, в иске заявлено требование о взыскании судебной неустойки на случай неисполнения будущего судебного акта.
Ответчиками, кроме ООО "Гугл", в иске указаны три иностранные структуры интернет-гиганта: головная американская Google LLC и ирландские Google Ireland Limited и Google Commerce Limited.
Судья Екатерина Титова, удовлетворяя ходатайство истца о принятии обеспечительных мер, сочла их разумными и обоснованными. "Оценив разумность и обоснованность требований истца о принятии обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия такой меры, установив соразмерность истребуемых обеспечительных мер с предметом заявленного требования, суд считает возможным удовлетворить заявление истца о принятии обеспечительных мер в виде ареста на денежные средства", - говорится в определении суда.
Ранее, 13 апреля, суд отклонил первое ходатайство "ГПМ Развлекательное телевидение" о принятии обеспечительных мер, в котором истец требовал арестовать денежные средства ООО "Гугл", а также всё его движимое и недвижимое имущество на общую сумму 1 миллиард рублей.
Предварительные слушания по делу назначены на 1 июня.
Среди входящих в "ГПМ Развлекательное телевидение" телеканалов - ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3.